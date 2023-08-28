https://ria.ru/20230828/khurgada-1892751270.html
В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке
В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке - РИА Новости, 28.08.2023
В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке
Гражданка России пропала во время дайвинга в Красном море вблизи египетской Хургады, местные спасательные службы занимаются поисками, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:41
2023-08-28T18:41
2023-08-28T18:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
хургада
красное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892670880_0:0:3580:2013_1920x0_80_0_0_43cc5a4bd6b238a4c8960ef8d82299e7.jpg
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Гражданка России пропала во время дайвинга в Красном море вблизи египетской Хургады, местные спасательные службы занимаются поисками, подтвердил РИА Новости атташе российского генерального консульства в Хургаде Алексей Жиляев. "Двадцать пятого августа проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения, которое происходило в Красном море вблизи города Хургада", – сказал Жиляев, отметив, что пара ныряла на глубину приблизительно 122 метра. Атташе генконсульства сообщил, что оба россиянина потеряли сознание под водой. Муж пропавшей пришел в себя и поднялся на поверхность, однако супруги рядом уже не было. "По словам генпрокурора Хургады, с которым генконсульство находится в постоянном контакте, местные спасательные службы продолжают поиски, однако результатов пока нет", – подчеркнул Жиляев. Он добавил, что генконсульство РФ направило официальную ноту в МИД Египта с просьбой прояснить ситуацию и подтвердить официальными документами пропажу гражданки России.
https://ria.ru/20230828/egipet-1892642737.html
хургада
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892670880_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_c6216d06ee28cc7b9e429b6c408100ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, хургада, красное море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Хургада, Красное море
В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке
В Генконсульстве России в Хургаде подтвердили информацию о пропавшей россиянке
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Гражданка России пропала во время дайвинга в Красном море вблизи египетской Хургады, местные спасательные службы занимаются поисками, подтвердил РИА Новости атташе российского генерального консульства в Хургаде Алексей Жиляев.
"Двадцать пятого августа проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения, которое происходило в Красном море вблизи города Хургада", – сказал Жиляев, отметив, что пара ныряла на глубину приблизительно 122 метра.
Атташе генконсульства сообщил, что оба россиянина потеряли сознание под водой. Муж пропавшей пришел в себя и поднялся на поверхность, однако супруги рядом уже не было.
"По словам генпрокурора Хургады, с которым генконсульство находится в постоянном контакте, местные спасательные службы продолжают поиски, однако результатов пока нет", – подчеркнул Жиляев.
Он добавил, что генконсульство РФ направило официальную ноту в МИД Египта с просьбой прояснить ситуацию и подтвердить официальными документами пропажу гражданки России.
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде