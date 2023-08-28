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В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
18:41 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/khurgada-1892751270.html
В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке
В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке - РИА Новости, 28.08.2023
В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке
Гражданка России пропала во время дайвинга в Красном море вблизи египетской Хургады, местные спасательные службы занимаются поисками, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:41
2023-08-28T18:41
туризм
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хургада
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Гражданка России пропала во время дайвинга в Красном море вблизи египетской Хургады, местные спасательные службы занимаются поисками, подтвердил РИА Новости атташе российского генерального консульства в Хургаде Алексей Жиляев. "Двадцать пятого августа проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения, которое происходило в Красном море вблизи города Хургада", – сказал Жиляев, отметив, что пара ныряла на глубину приблизительно 122 метра. Атташе генконсульства сообщил, что оба россиянина потеряли сознание под водой. Муж пропавшей пришел в себя и поднялся на поверхность, однако супруги рядом уже не было. "По словам генпрокурора Хургады, с которым генконсульство находится в постоянном контакте, местные спасательные службы продолжают поиски, однако результатов пока нет", – подчеркнул Жиляев. Он добавил, что генконсульство РФ направило официальную ноту в МИД Египта с просьбой прояснить ситуацию и подтвердить официальными документами пропажу гражданки России.
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В Хургаде рассказали о пропавшей во время дайвинга россиянке

В Генконсульстве России в Хургаде подтвердили информацию о пропавшей россиянке

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКрасное море в районе Хургады
Красное море в районе Хургады - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Гражданка России пропала во время дайвинга в Красном море вблизи египетской Хургады, местные спасательные службы занимаются поисками, подтвердил РИА Новости атташе российского генерального консульства в Хургаде Алексей Жиляев.
"Двадцать пятого августа проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения, которое происходило в Красном море вблизи города Хургада", – сказал Жиляев, отметив, что пара ныряла на глубину приблизительно 122 метра.
Атташе генконсульства сообщил, что оба россиянина потеряли сознание под водой. Муж пропавшей пришел в себя и поднялся на поверхность, однако супруги рядом уже не было.
"По словам генпрокурора Хургады, с которым генконсульство находится в постоянном контакте, местные спасательные службы продолжают поиски, однако результатов пока нет", – подчеркнул Жиляев.
Он добавил, что генконсульство РФ направило официальную ноту в МИД Египта с просьбой прояснить ситуацию и подтвердить официальными документами пропажу гражданки России.
Красное море в районе Хургады - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде
Вчера, 13:00
 
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