https://ria.ru/20230828/karabakh-1892723648.html

В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху

В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху - РИА Новости, 28.08.2023

В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху

Россия фиксирует настойчивые попытки США, Евросоюза, отдельных стран Запада и их агентов влияния вмешаться в урегулирование по Карабаху, заявил заместитель... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:14

2023-08-28T17:14

2023-08-28T17:16

в мире

россия

сша

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия фиксирует настойчивые попытки США, Евросоюза, отдельных стран Запада и их агентов влияния вмешаться в урегулирование по Карабаху, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорно-карабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html

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в мире, россия, сша, евросоюз