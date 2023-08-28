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В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху - РИА Новости, 28.08.2023
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
 
17:14 28.08.2023 (обновлено: 17:16 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/karabakh-1892723648.html
В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху
В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху - РИА Новости, 28.08.2023
В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху
Россия фиксирует настойчивые попытки США, Евросоюза, отдельных стран Запада и их агентов влияния вмешаться в урегулирование по Карабаху, заявил заместитель... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:14
2023-08-28T17:16
в мире
россия
сша
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия фиксирует настойчивые попытки США, Евросоюза, отдельных стран Запада и их агентов влияния вмешаться в урегулирование по Карабаху, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорно-карабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
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в мире, россия, сша, евросоюз
В мире, Россия, США, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху

СБ: Россия фиксирует попытки Запада вмешаться в урегулирование по Карабаху

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома в Нагорном Карабахе
Вид на дома в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия фиксирует настойчивые попытки США, Евросоюза, отдельных стран Запада и их агентов влияния вмешаться в урегулирование по Карабаху, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорно-карабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
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