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В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху
В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху - РИА Новости, 28.08.2023
В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху
Россия фиксирует настойчивые попытки США, Евросоюза, отдельных стран Запада и их агентов влияния вмешаться в урегулирование по Карабаху, заявил заместитель... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:14
2023-08-28T17:14
2023-08-28T17:16
в мире
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сша
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия фиксирует настойчивые попытки США, Евросоюза, отдельных стран Запада и их агентов влияния вмешаться в урегулирование по Карабаху, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорно-карабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
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в мире, россия, сша, евросоюз
В мире, Россия, США, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Совбезе заявили, что Запад вмешивается в урегулирование по Карабаху
СБ: Россия фиксирует попытки Запада вмешаться в урегулирование по Карабаху