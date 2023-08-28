https://ria.ru/20230828/kamchatka-1892641235.html

На Камчатке ищут туриста, заблудившегося на Авачинском вулкане

На Камчатке ищут туриста, заблудившегося на Авачинском вулкане - РИА Новости, 28.08.2023

На Камчатке ищут туриста, заблудившегося на Авачинском вулкане

Спасатели ищут туриста, заблудившегося после ссоры с подругой на Авачинском вулкане в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:54

2023-08-28T12:54

2023-08-28T13:30

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 авг – РИА Новости. Спасатели ищут туриста, заблудившегося после ссоры с подругой на Авачинском вулкане в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "По словам заявительницы, она совершала совместное восхождение на Авачинский вулкан с молодым человеком, но в какой-то момент, поссорившись, они разделились. Ей посоветовали дождаться спутника у подножия. Через несколько часов женщина сообщила, что молодой человек не вернулся обратно", - говорится в сообщении. С утра к поискам привлечены спасатели различных ведомств и кинологические расчеты. Как добавили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, по состоянию на вечер понедельника спасатели пока не выходили на связь, поиски мужчины продолжаются. Авачинской вулкан находится в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2 741 метр, на исполин ведет натоптанная по шлаку некатегорийная тропа. В среднем восхождение по ней занимает у неподготовленного человека около шести часов.

https://ria.ru/20230809/kamchatka-1889105311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм