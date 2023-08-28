https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892705182.html

Призрак Киева. Зеленскому доложили о ЧП с истребителями

Призрак Киева. Зеленскому доложили о ЧП с истребителями - РИА Новости, 28.08.2023

Призрак Киева. Зеленскому доложили о ЧП с истребителями

Украинская авиация оказалась не способна противостоять современным российским истребителям на театре военных действий, пишет американский журнал Military Watch... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:59

2023-08-28T15:59

2023-08-28T15:59

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в мире

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вооруженные силы украины

су-35

миг-29

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинская авиация оказалась не способна противостоять современным российским истребителям на театре военных действий, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Несмотря на то, что лучшие боевые самолеты Украины, доставшиеся в наследство от Советского Союза, были современными, за три десятилетия они в значительной степени устарели", — отмечается в материале.По словам автора статьи, Владимиру Зеленскому докладывают, что авиация ВСУ оказалась в невыгодном положении во время воздушных боев с российскими истребителями, такими как Су-35. Из-за отсутствие современного технического оснащения украинские самолеты стали легкой мишенью для российских войск.В публикации также напомнили, что ранее киевский режим пытался распространять информацию об успехах авиационного подразделения "Призрак Киева" для поднятия боевого духа среди солдат. Однако, как выяснилось позже украинская авиация не одержала ни одной знаменательной победы в боях.Ранее стало известно, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Отмечается, что среди погибших — пилот воздушных сил ВСУ с позывным Джус, который служил на истребителе МиГ-29.

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html

https://ria.ru/20230828/snaryad-1892586256.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, су-35, миг-29