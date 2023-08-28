Киев с F-16 бежит впереди паровоза, заявили в Госдуме
Белик: Киев опережает события, считая, что F-16 приведут к переломному моменту
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Киевские власти бегут впереди паровоза, рассчитывая, что американские истребители F-16 приведут к переломному моменту в противостоянии на Украине, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков.
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"Украинский спикер минобороны слишком быстро бежит впереди паровоза, предвкушая победы, которые они получат благодаря F-16. При этом Резников умолчал, доживет ли Украина в нынешнем состоянии до весны 2024 года и что будет с украинскими войсками к этому времени", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Украина уже запуталась в "универсальном чудо-оружии", поставляемом западными странами.
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"Сначала это были HIMARS, затем Javelin, танки Leopard и ракеты Storm Shadow, теперь вот истребители F-16. Это действительно создает нам проблемы, но Украина не добилась впечатляющих успехов на всех участках фронта используя западное оружие", - подчеркнул депутат.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.