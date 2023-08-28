https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892665821.html

Киев с F-16 бежит впереди паровоза, заявили в Госдуме

Киев с F-16 бежит впереди паровоза, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.08.2023

Киев с F-16 бежит впереди паровоза, заявили в Госдуме

Киевские власти бегут впереди паровоза, рассчитывая, что американские истребители F-16 приведут к переломному моменту в противостоянии на Украине, заявил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:56

2023-08-28T13:56

2023-08-28T13:56

специальная военная операция на украине

дмитрий белик

госдума рф

f-16

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Киевские власти бегут впереди паровоза, рассчитывая, что американские истребители F-16 приведут к переломному моменту в противостоянии на Украине, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков. "Украинский спикер минобороны слишком быстро бежит впереди паровоза, предвкушая победы, которые они получат благодаря F-16. При этом Резников умолчал, доживет ли Украина в нынешнем состоянии до весны 2024 года и что будет с украинскими войсками к этому времени", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Украина уже запуталась в "универсальном чудо-оружии", поставляемом западными странами. "Сначала это были HIMARS, затем Javelin, танки Leopard и ракеты Storm Shadow, теперь вот истребители F-16. Это действительно создает нам проблемы, но Украина не добилась впечатляющих успехов на всех участках фронта используя западное оружие", - подчеркнул депутат. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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дмитрий белик, госдума рф, f-16, украина, в мире