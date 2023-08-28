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Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 28.08.2023 (обновлено: 10:00 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html
Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме
Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.08.2023
Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме
Американские истребители F-16 на Украине будут уничтожены, места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих ударов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:58
2023-08-28T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
госдума рф
f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Американские истребители F-16 на Украине будут уничтожены, места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих ударов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков. "Эти истребители будут уничтожены, а места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих сокрушительных ударов", - сказал Шеремет. По его словам, истребители F-16 не дадут Киеву превосходства в небе. "Весь мир увидит, и особенно американские налогоплательщики, как хорошо и ярко горят и взрываются американские истребители", - подчеркнул депутат. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
https://ria.ru/20230828/koreya-1892593037.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, F-16
Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме

Шеремет: переданные Украине американские истребители F-16 будут уничтожены

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Американские истребители F-16 на Украине будут уничтожены, места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих ударов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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"Эти истребители будут уничтожены, а места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих сокрушительных ударов", - сказал Шеремет.
По его словам, истребители F-16 не дадут Киеву превосходства в небе. "Весь мир увидит, и особенно американские налогоплательщики, как хорошо и ярко горят и взрываются американские истребители", - подчеркнул депутат.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметГосдума РФF-16
 
 
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