https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html

Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме

Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.08.2023

Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме

Американские истребители F-16 на Украине будут уничтожены, места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих ударов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:58

2023-08-28T09:58

2023-08-28T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

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михаил шеремет

госдума рф

f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Американские истребители F-16 на Украине будут уничтожены, места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих ударов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков. "Эти истребители будут уничтожены, а места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих сокрушительных ударов", - сказал Шеремет. По его словам, истребители F-16 не дадут Киеву превосходства в небе. "Весь мир увидит, и особенно американские налогоплательщики, как хорошо и ярко горят и взрываются американские истребители", - подчеркнул депутат. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.

https://ria.ru/20230828/koreya-1892593037.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, f-16