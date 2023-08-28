https://ria.ru/20230828/istrebitel-1892780030.html

Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма

Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма - РИА Новости, 28.08.2023

Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма

Два российских истребителя пресекли возможное нарушение государственной границы американскими беспилотниками в районе Крыма, сообщается в сводке Министерства... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:15

2023-08-28T20:15

2023-08-28T21:34

россия

черное море

сша

безопасность

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два российских истребителя пресекли возможное нарушение государственной границы американскими беспилотниками в районе Крыма, сообщается в сводке Министерства обороны.По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства российских ВКС зафиксировали над юго-западной частью акватории Черного моря полет в направлении госграницы беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Они проводили разведку в районе Крымского полуострова."С целью пресечения возможного нарушения границы России и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух истребителей из состава дежурных сил ПВО", — говорится в заявлении.В итоге американские дроны изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20230827/samolet-1892550668.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, сша, безопасность, воздушно-космические силы россии