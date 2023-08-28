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Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма - РИА Новости, 28.08.2023
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20:15 28.08.2023 (обновлено: 21:34 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/istrebitel-1892780030.html
Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма
Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма - РИА Новости, 28.08.2023
Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма
Два российских истребителя пресекли возможное нарушение государственной границы американскими беспилотниками в районе Крыма, сообщается в сводке Министерства... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:15
2023-08-28T21:34
россия
черное море
сша
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два российских истребителя пресекли возможное нарушение государственной границы американскими беспилотниками в районе Крыма, сообщается в сводке Министерства обороны.По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства российских ВКС зафиксировали над юго-западной частью акватории Черного моря полет в направлении госграницы беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Они проводили разведку в районе Крымского полуострова."С целью пресечения возможного нарушения границы России и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух истребителей из состава дежурных сил ПВО", — говорится в заявлении.В итоге американские дроны изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки, отметили в Минобороны.
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россия, черное море, сша, безопасность, воздушно-космические силы россии
Россия, Черное море, США, Безопасность, Воздушно-космические силы России
Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма

Над Черным морем у Крыма подняли два истребителя из-за беспилотников США

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребитель . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два российских истребителя пресекли возможное нарушение государственной границы американскими беспилотниками в районе Крыма, сообщается в сводке Министерства обороны.
По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства российских ВКС зафиксировали над юго-западной частью акватории Черного моря полет в направлении госграницы беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Они проводили разведку в районе Крымского полуострова.
"С целью пресечения возможного нарушения границы России и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух истребителей из состава дежурных сил ПВО", — говорится в заявлении.
В итоге американские дроны изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки, отметили в Минобороны.
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РоссияЧерное мореСШАБезопасностьВоздушно-космические силы России
 
 
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