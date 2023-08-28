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В казанском суде отреагировали на видео с ползущим ребенком-инвалидом

В казанском суде отреагировали на видео с ползущим ребенком-инвалидом - РИА Новости, 28.08.2023

В казанском суде отреагировали на видео с ползущим ребенком-инвалидом

Здание Вахитовского райсуда Казани оснащено оборудованием для маломобильных посетителей, сообщил РИА Новости замначальника управления судебного департамента в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:22

2023-08-28T15:22

2023-08-28T16:07

казань

ирина волынец

общество

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КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Здание Вахитовского райсуда Казани оснащено оборудованием для маломобильных посетителей, сообщил РИА Новости замначальника управления судебного департамента в Татарстане Алмаз Ибрагимов.Так он прокомментировал публикацию в соцсетях видео, на котором ребенок-инвалид ползком спускается по лестнице. Отмечается, что женщина и ее 14-летний сын с ДЦП судятся за жилье, при этом слушания отказались перенести на первый этаж, а ребенку никто не помог."Вахитовский районный суд оборудован кнопкой вызова для оказания помощи маломобильным гражданам, она находится в зоне видимости справа от входа в здание суда, прикреплена соответствующая информационная табличка. Подъем на первый этаж для маломобильных лиц осуществляется с помощью специального подъемного устройства. Оно регулярно проверяется заступающими на дежурство судебными приставами", — сказал собеседник агентства.Ибрагимов уточнил, что сейчас проводится проверка. По предварительной информации, мать не нажимала на кнопку помощи, самостоятельно отнесла ребенка наверх и никого не просила помочь. После окончания слушаний она попросила сына самостоятельно спуститься по лестнице, записала это на видео, которое затем опубликовала. При этом она требовала, чтобы ребенка оставили в покое и не помогали.Также замначальника управления уточнил, что в любом суде Татарстана на первом этаже есть зал заседаний для маломобильных граждан, но никто не просил перенести туда процесс.К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она сообщила, что направила запросы в суд и прокуратуру. По ее словам, необходимо принять меры, чтобы подобное не повторялось, а виновные понесли наказание.

https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856251980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, ирина волынец, общество