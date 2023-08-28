https://ria.ru/20230828/impichment-1892593387.html

В конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена, пишут СМИ

В конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023

В конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена, пишут СМИ

Некоторые республиканцы палаты представителей конгресса США выступает за начало процедуры импичмента президента Джо Байдена в сентябре, сообщает газета Hill. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T05:41

2023-08-28T05:41

2023-08-28T05:41

в мире

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джо байден

кевин маккарти

марджори тейлор грин

конгресс сша

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Некоторые республиканцы палаты представителей конгресса США выступает за начало процедуры импичмента президента Джо Байдена в сентябре, сообщает газета Hill. Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена может быть запущено в сентябре. "Если не сейчас, то когда? У нас достаточно собрано доказательств, чтобы... провести импичмент ", - рассказал изданию член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман. При этом, как отмечает газета, некоторые республиканцы колеблются, заявляя, что еще не готовы рассматривать вопрос об импичменте. "Для проведения расследования в рамках процедурны импичмента мы должны иметь четкие доказательства серьезного преступления или правонарушения, а не просто предположения... Нам нужно иметь более конкретные доказательства, чтобы пойти по этому пути", - подчеркнул в интервью Hill член палаты представителей, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдена. Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.

https://ria.ru/20230828/impichment-1892584483.html

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, марджори тейлор грин, конгресс сша