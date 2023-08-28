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Стало известно, когда может начаться расследование об импичменте Байдену - РИА Новости, 28.08.2023
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04:36 28.08.2023 (обновлено: 04:38 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/impichment-1892591562.html
Стало известно, когда может начаться расследование об импичменте Байдену
Стало известно, когда может начаться расследование об импичменте Байдену - РИА Новости, 28.08.2023
Стало известно, когда может начаться расследование об импичменте Байдену
Расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена может быть запущено в сентябре. Об этом заявила член палаты представителей... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T04:36
2023-08-28T04:38
в мире
сша
джо байден
марджори тейлор грин
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена может быть запущено в сентябре. Об этом заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. &quot;Доказательств в поддержку расследования в рамках процедуры импичмента так много, что оно должно пройти в сентябре&quot;, — написала она.По ее словам, в коррупционных действиях семьи президента США замешано больше людей, чем только Джо Байден. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдена. Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Кевин Маккарти
Стало известно, когда может начаться расследование об импичменте Байдену

Грин: расследование в рамках импичмента Байдену может начаться в сентябре

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена может быть запущено в сентябре. Об этом заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
«

"Доказательств в поддержку расследования в рамках процедуры импичмента так много, что оно должно пройти в сентябре", — написала она.

По ее словам, в коррупционных действиях семьи президента США замешано больше людей, чем только Джо Байден.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдена.
Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции
26 августа, 00:06
 
В миреСШАДжо БайденМарджори Тейлор ГринКевин Маккарти
 
 
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