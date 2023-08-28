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Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции" - РИА Новости, 28.08.2023
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00:21 28.08.2023 (обновлено: 10:37 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/impichment-1892584483.html
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции" - РИА Новости, 28.08.2023
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:21
2023-08-28T10:37
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена. &quot;Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом&quot;, — сказал Маккарти.По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". "Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена", — подчеркнул спикер, добавив, что американская общественность заслуживает ответов. Ранее Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"

В конгрессе США допустили начало процедуры импичмента Байдена

© AP Photo / Evan VucciКевин Маккарти
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена.
«

"Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", — сказал Маккарти.

По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции".
"Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена", — подчеркнул спикер, добавив, что американская общественность заслуживает ответов.
Ранее Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента главе государства.
Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
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В миреСШАДжо БайденКевин Маккарти
 
 
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