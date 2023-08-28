https://ria.ru/20230828/impichment-1892584483.html

Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"

Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции" - РИА Новости, 28.08.2023

Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T00:21

2023-08-28T00:21

2023-08-28T10:37

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873713963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_239b422612ce6e414138322adf9057c2.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена. "Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", — сказал Маккарти.По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". "Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена", — подчеркнул спикер, добавив, что американская общественность заслуживает ответов. Ранее Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.

https://ria.ru/20230815/bayden-1890111080.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, кевин маккарти