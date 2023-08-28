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Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции" - РИА Новости, 28.08.2023
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:21
2023-08-28T00:21
2023-08-28T10:37
в мире
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кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена. "Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", — сказал Маккарти.По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". "Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена", — подчеркнул спикер, добавив, что американская общественность заслуживает ответов. Ранее Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
https://ria.ru/20230815/bayden-1890111080.html
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"
В конгрессе США допустили начало процедуры импичмента Байдена
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью
телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена.
«
"Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", — сказал Маккарти.
По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции".
"Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена", — подчеркнул спикер, добавив, что американская общественность заслуживает ответов.
Ранее Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента главе государства.
Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти