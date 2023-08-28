Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Она не была классической модельной красоткой, не обладала яркой внешностью женщины-вамп или потешной неуклюжестью характерных актрис. Но перед ее обаянием никто не мог устоять. Какой была Наталья Гундарева — в материале РИА Новости к ее 75-летию. Начало карьеры: звездные сокурсники и безызвестностьЕе учителем стал знаменитый актер и педагог Юрий Катин-Ярцев. Тот курс вообще был звездным: Константин Райкин, Юрий Богатырев, Наталья Варлей. Гундарева не терялась на их фоне. В ней уже тогда ощущалась какая-то внутренняя сила, которая сочеталась с мягким обаянием.Наталью пригласил в Театр имени Маяковского великий Андрей Гончаров, и она немедленно согласилась. Правда, потом несколько лет жалела об этом — режиссер не предлагал ей ни одной заметной роли и задействовал исключительно в небольших сценах. Казалось, жизнь проходит мимо, молодость стремительно исчезает — а где же слава, где поклонники? Правда, начался роман с режиссером Леонидом Хейфецем — тот был старше, но в быту не очень устроен, только-только получил квартиру, и житейские заботы падали на плечи юной Гундаревой. Первая главная: Гундарева заменила ДоронинуПришла и долгожданная главная роль: Гончаров ввел ее в спектакль "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", где она сыграла Липочку вместо ушедшей из коллектива Татьяны Дорониной. Гундарева за десять дней влилась в постановку. О молодой и яркой актрисе заговорила вся театральная Москва.Ее приглашали сниматься в кино, практически каждую работу высоко оценивали критики. Наталью не раз называли актрисой года, хвалили за темперамент и страстность. Карен Шахназаров уверял, что из любой плоской роли артистка способна сделать истинную феерию — так было с фильмом "Зимний вечер в Гаграх", где она сыграла самовлюбленную певицу Мельникову. В сценарии персонаж прописан общо, без оттенков, а Гундарева выстроила цельный и неоднозначный характер, сумела показать историю звезды.Трагедия личной жизни: три брака и бездетностьСоюз с Хейфецем распался, да и второе замужество оказалось неудачным. Последующие романы тоже не привели к браку, пока наконец она не встретилась с партнером по театру Михаилом Филипповым. Сама Гундарева иронично замечала: "Мы с Мишей так сработались, что нам пришлось жить вместе".У нее не было родных детей — только воспитанница Ирина, которую Михаил и Наталья считали приемной дочерью, хотя она вошла в семью уже в 30 лет.Гундарева всю жизнь была предана одному театру. Пробовала играть и в антрепризе, и на мхатовской сцене как приглашенная актриса. Но постоянно возмущалась. Как артисты могут опаздывать на репетиции! Как можно быть непунктуальным! В любимой "Маяковке" такого никто себе не позволял!Конец жизни: три инсульта и инвалидное креслоЛетом 2001-го выдалась аномальная жара — на даче Гундарева почувствовала себя плохо. Врачи поставили диагноз: инсульт. Однако через некоторое время актриса вернулась к активной жизни, продолжила работать. И занялась благотворительностью, чтобы помогать тем, кто так же, как и она, справился с тяжелым недугом, но попал в трудную ситуацию.После второго инсульта актриса оказалась в инвалидном кресле. Ее последняя кинороль — в фильме "Криминальное танго". Правда, из-за конфликта между режиссером и продюсером картина не вышла на экраны. Состояние Гундаревой ухудшалось. Рядом все время был любимый муж, который уверял, что она обязательно вернется на сцену. Однако с последствиями третьего инсульта актриса не справилась. Наталья Георгиевна ушла из жизни 15 мая 2005 года. Ей было всего 56 лет.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Она не была классической модельной красоткой, не обладала яркой внешностью женщины-вамп или потешной неуклюжестью характерных актрис. Но перед ее обаянием никто не мог устоять. Какой была Наталья Гундарева — в материале РИА Новости к ее 75-летию.
Актриса Наталья Гундарева в роли Садофьевой в спектакле "Молва"
Начало карьеры: звездные сокурсники и безызвестность
Ее учителем стал знаменитый актер и педагог Юрий Катин-Ярцев. Тот курс вообще был звездным: Константин Райкин, Юрий Богатырев, Наталья Варлей. Гундарева не терялась на их фоне. В ней уже тогда ощущалась какая-то внутренняя сила, которая сочеталась с мягким обаянием.
Наталью пригласил в Театр имени Маяковского великий Андрей Гончаров, и она немедленно согласилась. Правда, потом несколько лет жалела об этом — режиссер не предлагал ей ни одной заметной роли и задействовал исключительно в небольших сценах.
Казалось, жизнь проходит мимо, молодость стремительно исчезает — а где же слава, где поклонники? Правда, начался роман с режиссером Леонидом Хейфецем — тот был старше, но в быту не очень устроен, только-только получил квартиру, и житейские заботы падали на плечи юной Гундаревой.
Первая главная: Гундарева заменила Доронину
Пришла и долгожданная главная роль: Гончаров ввел ее в спектакль "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", где она сыграла Липочку вместо ушедшей из коллектива Татьяны Дорониной.
Гундарева за десять дней влилась в постановку. О молодой и яркой актрисе заговорила вся театральная Москва.
Карен Шахназаров уверял, что из любой плоской роли артистка способна сделать истинную феерию — так было с фильмом "Зимний вечер в Гаграх", где она сыграла самовлюбленную певицу Мельникову. В сценарии персонаж прописан общо, без оттенков, а Гундарева выстроила цельный и неоднозначный характер, сумела показать историю звезды.
Союз с Хейфецем распался, да и второе замужество оказалось неудачным. Последующие романы тоже не привели к браку, пока наконец она не встретилась с партнером по театру Михаилом Филипповым. Сама Гундарева иронично замечала: "Мы с Мишей так сработались, что нам пришлось жить вместе".
Кадр из фильма "Однажды, двадцать лет спустя". Киностудия имени М. Горького. Режиссер Юрий Егоров. Слева направо: Надежда Круглова — артистка Наталья Гундарева, Наташа Круглова — артистка Марина Яковлева, Кирилл Круглов — артист Виктор Проскурин.
Кадр из фильма "Однажды, двадцать лет спустя". Киностудия имени М. Горького. Режиссер Юрий Егоров. Слева направо: Надежда Круглова — артистка Наталья Гундарева, Наташа Круглова — артистка Марина Яковлева, Кирилл Круглов — артист Виктор Проскурин.
Кадр из фильма "Однажды, двадцать лет спустя". Киностудия имени М. Горького. Режиссер Юрий Егоров. Слева направо: Надежда Круглова — артистка Наталья Гундарева, Наташа Круглова — артистка Марина Яковлева, Кирилл Круглов — артист Виктор Проскурин.
У нее не было родных детей — только воспитанница Ирина, которую Михаил и Наталья считали приемной дочерью, хотя она вошла в семью уже в 30 лет.
Гундарева всю жизнь была предана одному театру. Пробовала играть и в антрепризе, и на мхатовской сцене как приглашенная актриса. Но постоянно возмущалась. Как артисты могут опаздывать на репетиции! Как можно быть непунктуальным! В любимой "Маяковке" такого никто себе не позволял!
Актриса российского театра и кино Наталья Гундарева
Конец жизни: три инсульта и инвалидное кресло
Летом 2001-го выдалась аномальная жара — на даче Гундарева почувствовала себя плохо. Врачи поставили диагноз: инсульт. Однако через некоторое время актриса вернулась к активной жизни, продолжила работать. И занялась благотворительностью, чтобы помогать тем, кто так же, как и она, справился с тяжелым недугом, но попал в трудную ситуацию.
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева в фильме "Вас ожидает гражданка Никанорова" режиссера Леонида Марягина
После второго инсульта актриса оказалась в инвалидном кресле. Ее последняя кинороль — в фильме "Криминальное танго". Правда, из-за конфликта между режиссером и продюсером картина не вышла на экраны.
Состояние Гундаревой ухудшалось. Рядом все время был любимый муж, который уверял, что она обязательно вернется на сцену. Однако с последствиями третьего инсульта актриса не справилась. Наталья Георгиевна ушла из жизни 15 мая 2005 года. Ей было всего 56 лет.
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