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Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой - РИА Новости, 28.08.2023
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Культура
 
08:00 28.08.2023 (обновлено: 08:02 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/gundareva-1892054425.html
Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой
Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой - РИА Новости, 28.08.2023
Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой
Она не была классической модельной красоткой, не обладала яркой внешностью женщины-вамп или потешной неуклюжестью характерных актрис. Но перед ее обаянием никто РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:00
2023-08-28T08:02
культура
наталья гундарева
андрей гончар
леонид хейфец
театр имени маяковского
театр
кино и сериалы
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Она не была классической модельной красоткой, не обладала яркой внешностью женщины-вамп или потешной неуклюжестью характерных актрис. Но перед ее обаянием никто не мог устоять. Какой была Наталья Гундарева — в материале РИА Новости к ее 75-летию. Начало карьеры: звездные сокурсники и безызвестностьЕе учителем стал знаменитый актер и педагог Юрий Катин-Ярцев. Тот курс вообще был звездным: Константин Райкин, Юрий Богатырев, Наталья Варлей. Гундарева не терялась на их фоне. В ней уже тогда ощущалась какая-то внутренняя сила, которая сочеталась с мягким обаянием.Наталью пригласил в Театр имени Маяковского великий Андрей Гончаров, и она немедленно согласилась. Правда, потом несколько лет жалела об этом — режиссер не предлагал ей ни одной заметной роли и задействовал исключительно в небольших сценах. Казалось, жизнь проходит мимо, молодость стремительно исчезает — а где же слава, где поклонники? Правда, начался роман с режиссером Леонидом Хейфецем — тот был старше, но в быту не очень устроен, только-только получил квартиру, и житейские заботы падали на плечи юной Гундаревой. Первая главная: Гундарева заменила ДоронинуПришла и долгожданная главная роль: Гончаров ввел ее в спектакль "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", где она сыграла Липочку вместо ушедшей из коллектива Татьяны Дорониной. Гундарева за десять дней влилась в постановку. О молодой и яркой актрисе заговорила вся театральная Москва.Ее приглашали сниматься в кино, практически каждую работу высоко оценивали критики. Наталью не раз называли актрисой года, хвалили за темперамент и страстность. Карен Шахназаров уверял, что из любой плоской роли артистка способна сделать истинную феерию — так было с фильмом "Зимний вечер в Гаграх", где она сыграла самовлюбленную певицу Мельникову. В сценарии персонаж прописан общо, без оттенков, а Гундарева выстроила цельный и неоднозначный характер, сумела показать историю звезды.Трагедия личной жизни: три брака и бездетностьСоюз с Хейфецем распался, да и второе замужество оказалось неудачным. Последующие романы тоже не привели к браку, пока наконец она не встретилась с партнером по театру Михаилом Филипповым. Сама Гундарева иронично замечала: "Мы с Мишей так сработались, что нам пришлось жить вместе".У нее не было родных детей — только воспитанница Ирина, которую Михаил и Наталья считали приемной дочерью, хотя она вошла в семью уже в 30 лет.Гундарева всю жизнь была предана одному театру. Пробовала играть и в антрепризе, и на мхатовской сцене как приглашенная актриса. Но постоянно возмущалась. Как артисты могут опаздывать на репетиции! Как можно быть непунктуальным! В любимой "Маяковке" такого никто себе не позволял!Конец жизни: три инсульта и инвалидное креслоЛетом 2001-го выдалась аномальная жара — на даче Гундарева почувствовала себя плохо. Врачи поставили диагноз: инсульт. Однако через некоторое время актриса вернулась к активной жизни, продолжила работать. И занялась благотворительностью, чтобы помогать тем, кто так же, как и она, справился с тяжелым недугом, но попал в трудную ситуацию.После второго инсульта актриса оказалась в инвалидном кресле. Ее последняя кинороль — в фильме "Криминальное танго". Правда, из-за конфликта между режиссером и продюсером картина не вышла на экраны. Состояние Гундаревой ухудшалось. Рядом все время был любимый муж, который уверял, что она обязательно вернется на сцену. Однако с последствиями третьего инсульта актриса не справилась. Наталья Георгиевна ушла из жизни 15 мая 2005 года. Ей было всего 56 лет.
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наталья гундарева, андрей гончар, леонид хейфец, театр имени маяковского, театр, кино и сериалы
Культура, Наталья Гундарева, Андрей Гончар, Леонид Хейфец, Театр имени Маяковского, Театр, Кино и сериалы

Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой

© РИА Новости / Александр Гущин | Перейти в медиабанкСоветская и российская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР Наталья Гундарева
Советская и российская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР Наталья Гундарева - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Александр Гущин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Она не была классической модельной красоткой, не обладала яркой внешностью женщины-вамп или потешной неуклюжестью характерных актрис. Но перед ее обаянием никто не мог устоять. Какой была Наталья Гундарева — в материале РИА Новости к ее 75-летию.
© РИА Новости / Т. Красовская | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Гундарева в роли Садофьевой в спектакле "Молва"
Актриса Наталья Гундарева в роли Садофьевой в спектакле Молва - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Т. Красовская
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Актриса Наталья Гундарева в роли Садофьевой в спектакле "Молва"

Начало карьеры: звездные сокурсники и безызвестность

Ее учителем стал знаменитый актер и педагог Юрий Катин-Ярцев. Тот курс вообще был звездным: Константин Райкин, Юрий Богатырев, Наталья Варлей. Гундарева не терялась на их фоне. В ней уже тогда ощущалась какая-то внутренняя сила, которая сочеталась с мягким обаянием.
Наталью пригласил в Театр имени Маяковского великий Андрей Гончаров, и она немедленно согласилась. Правда, потом несколько лет жалела об этом — режиссер не предлагал ей ни одной заметной роли и задействовал исключительно в небольших сценах.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНаталья Гундарева и Аркадий Инин
Наталья Гундарева и Аркадий Инин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Наталья Гундарева и Аркадий Инин
Казалось, жизнь проходит мимо, молодость стремительно исчезает — а где же слава, где поклонники? Правда, начался роман с режиссером Леонидом Хейфецем — тот был старше, но в быту не очень устроен, только-только получил квартиру, и житейские заботы падали на плечи юной Гундаревой.

Первая главная: Гундарева заменила Доронину

Пришла и долгожданная главная роль: Гончаров ввел ее в спектакль "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", где она сыграла Липочку вместо ушедшей из коллектива Татьяны Дорониной.
Гундарева за десять дней влилась в постановку. О молодой и яркой актрисе заговорила вся театральная Москва.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртистка Наталья Гундарева в роли Нади Кругловой на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя"
Артистка Наталья Гундарева в роли Нади Кругловой на съемках фильма Однажды двадцать лет спустя - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
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Артистка Наталья Гундарева в роли Нади Кругловой на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя"
Ее приглашали сниматься в кино, практически каждую работу высоко оценивали критики. Наталью не раз называли актрисой года, хвалили за темперамент и страстность.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
Наталья Гундарева и Олег Басилашвили на съемках фильма Осенний марафон
Наталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
© РИА Новости
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1 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Депутаты Госдумы ФС России кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин и актриса Наталья Георгиевна Гундарева.

Депутаты Госдумы ФС РФ кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин и актриса Наталья Георгиевна Гундарева

Депутаты Госдумы ФС России кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин и актриса Наталья Георгиевна Гундарева.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 5
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ СССР, 1983

Кадр из фильма "Хозяйка детского дома" (1983)

Кадр из фильма Хозяйка детского дома(1983)

Кадр из фильма "Хозяйка детского дома" (1983)

© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ СССР, 1983
3 из 5
© Киностудия "Ленфильм", 1977Кадр из фильма "Труффальдино из Бергамо"(1977)
Кадр из фильма Труффальдино из Бергамо(1977)
Кадр из фильма "Труффальдино из Бергамо"(1977)
© Киностудия "Ленфильм", 1977
4 из 5
© РИА Новости / Валерий Плотников | Перейти в медиабанк

12.05.1984. Народная артистка РСФСР Наталья Гундарева.

Актриса Наталья Гундарева

12.05.1984. Народная артистка РСФСР Наталья Гундарева.

© РИА Новости / Валерий Плотников
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5 из 5
Наталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 5

Депутаты Госдумы ФС России кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин и актриса Наталья Георгиевна Гундарева.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5

Кадр из фильма "Хозяйка детского дома" (1983)

© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ СССР, 1983
3 из 5
Кадр из фильма "Труффальдино из Бергамо"(1977)
© Киностудия "Ленфильм", 1977
4 из 5

12.05.1984. Народная артистка РСФСР Наталья Гундарева.

© РИА Новости / Валерий Плотников
Перейти в медиабанк
5 из 5
Карен Шахназаров уверял, что из любой плоской роли артистка способна сделать истинную феерию — так было с фильмом "Зимний вечер в Гаграх", где она сыграла самовлюбленную певицу Мельникову. В сценарии персонаж прописан общо, без оттенков, а Гундарева выстроила цельный и неоднозначный характер, сумела показать историю звезды.
© РИА Новости / Киностудия "Ленфильм" | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Сладкая женщина"
Кадр из фильма Сладкая женщина - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Киностудия "Ленфильм"
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Сладкая женщина"

Трагедия личной жизни: три брака и бездетность

Союз с Хейфецем распался, да и второе замужество оказалось неудачным. Последующие романы тоже не привели к браку, пока наконец она не встретилась с партнером по театру Михаилом Филипповым. Сама Гундарева иронично замечала: "Мы с Мишей так сработались, что нам пришлось жить вместе".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртистка Наталья Гундарева (справа) в роли Нади Кругловой и артист Виктор Проскурин (слева) в роли ее мужа на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров).
На съемках фильма Однажды двадцать лет спустя
Артистка Наталья Гундарева (справа) в роли Нади Кругловой и артист Виктор Проскурин (слева) в роли ее мужа на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров).
© РИА Новости
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1 из 4
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артистка Наталья Гундарева (вторая слева) в роли Нади Кругловой на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров).

На съемках фильма Однажды двадцать лет спустя

Артистка Наталья Гундарева (вторая слева) в роли Нади Кругловой на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров).

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Однажды, двадцать лет спустя". Киностудия имени М. Горького. Режиссер Юрий Егоров. Слева направо: Надежда Круглова — артистка Наталья Гундарева, Наташа Круглова — артистка Марина Яковлева, Кирилл Круглов — артист Виктор Проскурин.

Кадр из фильма Однажды, двадцать лет спустя

Кадр из фильма "Однажды, двадцать лет спустя". Киностудия имени М. Горького. Режиссер Юрий Егоров. Слева направо: Надежда Круглова — артистка Наталья Гундарева, Наташа Круглова — артистка Марина Яковлева, Кирилл Круглов — артист Виктор Проскурин.

© РИА Новости / Виктор Чернов
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3 из 4
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма "Одиноким предоставляется общежитие" режиссера Эрнеста Ясана.
Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма Одиноким предоставляется общежитие режиссера Эрнеста Ясана
Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма "Одиноким предоставляется общежитие" режиссера Эрнеста Ясана.
© РИА Новости
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4 из 4
Артистка Наталья Гундарева (справа) в роли Нади Кругловой и артист Виктор Проскурин (слева) в роли ее мужа на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров).
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 4

Артистка Наталья Гундарева (вторая слева) в роли Нади Кругловой на съемках фильма "Однажды двадцать лет спустя" (режиссер Юрий Егоров).

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 4

Кадр из фильма "Однажды, двадцать лет спустя". Киностудия имени М. Горького. Режиссер Юрий Егоров. Слева направо: Надежда Круглова — артистка Наталья Гундарева, Наташа Круглова — артистка Марина Яковлева, Кирилл Круглов — артист Виктор Проскурин.

© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
3 из 4
Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма "Одиноким предоставляется общежитие" режиссера Эрнеста Ясана.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4
У нее не было родных детей — только воспитанница Ирина, которую Михаил и Наталья считали приемной дочерью, хотя она вошла в семью уже в 30 лет.
Гундарева всю жизнь была предана одному театру. Пробовала играть и в антрепризе, и на мхатовской сцене как приглашенная актриса. Но постоянно возмущалась. Как артисты могут опаздывать на репетиции! Как можно быть непунктуальным! В любимой "Маяковке" такого никто себе не позволял!
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктриса российского театра и кино Наталья Гундарева
Актриса российского театра и кино Наталья Гундарева - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Актриса российского театра и кино Наталья Гундарева

Конец жизни: три инсульта и инвалидное кресло

Летом 2001-го выдалась аномальная жара — на даче Гундарева почувствовала себя плохо. Врачи поставили диагноз: инсульт. Однако через некоторое время актриса вернулась к активной жизни, продолжила работать. И занялась благотворительностью, чтобы помогать тем, кто так же, как и она, справился с тяжелым недугом, но попал в трудную ситуацию.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева в фильме "Вас ожидает гражданка Никанорова" режиссера Леонида Марягина
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева в фильме Вас ожидает гражданка Никанорова режиссера Леонида Марягина - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
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Заслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева в фильме "Вас ожидает гражданка Никанорова" режиссера Леонида Марягина
После второго инсульта актриса оказалась в инвалидном кресле. Ее последняя кинороль — в фильме "Криминальное танго". Правда, из-за конфликта между режиссером и продюсером картина не вышла на экраны.
Состояние Гундаревой ухудшалось. Рядом все время был любимый муж, который уверял, что она обязательно вернется на сцену. Однако с последствиями третьего инсульта актриса не справилась. Наталья Георгиевна ушла из жизни 15 мая 2005 года. Ей было всего 56 лет.
Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны"
11 августа, 08:00
 
КультураНаталья ГундареваАндрей ГончарЛеонид ХейфецТеатр имени МаяковскогоТеатрКино и сериалы
 
 
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