https://ria.ru/20230828/gundareva-1892054425.html

Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой

Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой - РИА Новости, 28.08.2023

Слава, любовь и трагический финал: судьба невероятной Натальи Гундаревой

Она не была классической модельной красоткой, не обладала яркой внешностью женщины-вамп или потешной неуклюжестью характерных актрис. Но перед ее обаянием никто РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:02

культура

наталья гундарева

андрей гончар

леонид хейфец

театр имени маяковского

театр

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892003636_0:103:2048:1255_1920x0_80_0_0_c47b8413fd73acdc7047417eb20a7fb2.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Она не была классической модельной красоткой, не обладала яркой внешностью женщины-вамп или потешной неуклюжестью характерных актрис. Но перед ее обаянием никто не мог устоять. Какой была Наталья Гундарева — в материале РИА Новости к ее 75-летию. Начало карьеры: звездные сокурсники и безызвестностьЕе учителем стал знаменитый актер и педагог Юрий Катин-Ярцев. Тот курс вообще был звездным: Константин Райкин, Юрий Богатырев, Наталья Варлей. Гундарева не терялась на их фоне. В ней уже тогда ощущалась какая-то внутренняя сила, которая сочеталась с мягким обаянием.Наталью пригласил в Театр имени Маяковского великий Андрей Гончаров, и она немедленно согласилась. Правда, потом несколько лет жалела об этом — режиссер не предлагал ей ни одной заметной роли и задействовал исключительно в небольших сценах. Казалось, жизнь проходит мимо, молодость стремительно исчезает — а где же слава, где поклонники? Правда, начался роман с режиссером Леонидом Хейфецем — тот был старше, но в быту не очень устроен, только-только получил квартиру, и житейские заботы падали на плечи юной Гундаревой. Первая главная: Гундарева заменила ДоронинуПришла и долгожданная главная роль: Гончаров ввел ее в спектакль "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", где она сыграла Липочку вместо ушедшей из коллектива Татьяны Дорониной. Гундарева за десять дней влилась в постановку. О молодой и яркой актрисе заговорила вся театральная Москва.Ее приглашали сниматься в кино, практически каждую работу высоко оценивали критики. Наталью не раз называли актрисой года, хвалили за темперамент и страстность. Карен Шахназаров уверял, что из любой плоской роли артистка способна сделать истинную феерию — так было с фильмом "Зимний вечер в Гаграх", где она сыграла самовлюбленную певицу Мельникову. В сценарии персонаж прописан общо, без оттенков, а Гундарева выстроила цельный и неоднозначный характер, сумела показать историю звезды.Трагедия личной жизни: три брака и бездетностьСоюз с Хейфецем распался, да и второе замужество оказалось неудачным. Последующие романы тоже не привели к браку, пока наконец она не встретилась с партнером по театру Михаилом Филипповым. Сама Гундарева иронично замечала: "Мы с Мишей так сработались, что нам пришлось жить вместе".У нее не было родных детей — только воспитанница Ирина, которую Михаил и Наталья считали приемной дочерью, хотя она вошла в семью уже в 30 лет.Гундарева всю жизнь была предана одному театру. Пробовала играть и в антрепризе, и на мхатовской сцене как приглашенная актриса. Но постоянно возмущалась. Как артисты могут опаздывать на репетиции! Как можно быть непунктуальным! В любимой "Маяковке" такого никто себе не позволял!Конец жизни: три инсульта и инвалидное креслоЛетом 2001-го выдалась аномальная жара — на даче Гундарева почувствовала себя плохо. Врачи поставили диагноз: инсульт. Однако через некоторое время актриса вернулась к активной жизни, продолжила работать. И занялась благотворительностью, чтобы помогать тем, кто так же, как и она, справился с тяжелым недугом, но попал в трудную ситуацию.После второго инсульта актриса оказалась в инвалидном кресле. Ее последняя кинороль — в фильме "Криминальное танго". Правда, из-за конфликта между режиссером и продюсером картина не вышла на экраны. Состояние Гундаревой ухудшалось. Рядом все время был любимый муж, который уверял, что она обязательно вернется на сцену. Однако с последствиями третьего инсульта актриса не справилась. Наталья Георгиевна ушла из жизни 15 мая 2005 года. Ей было всего 56 лет.

https://ria.ru/20230811/shtirlits-1886646639.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

наталья гундарева, андрей гончар, леонид хейфец, театр имени маяковского, театр, кино и сериалы