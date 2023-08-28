https://ria.ru/20230828/gotovnost-1892707534.html
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме - РИА Новости, 28.08.2023
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме
В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:05
2023-08-28T16:05
2023-08-28T16:05
экономика
жкх
калужская область
малоярославец
калуга
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области был рассмотрен вопрос подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду. Предваряя обсуждение, губернатор региона Владислав Шапша отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду за счет средств областного бюджета идет замена устаревшего оборудования, формируются запасы топлива, ресурсы для аварийно-восстановительных работ. Крупный проект по модернизации теплоснабжающего комплекса реализуется в Малоярославце. В рамках концессионного соглашения в него привлечены средства Фонда национального благосостояния. "В городе построят и реконструируют восемь газовых котельных, тепловые сети. В Калуге по программе модернизации коммунальной инфраструктуры в этом году заменят 12,5 километра изношенных теплосетей", - пояснил глава региона. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября 2023 года. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, к настоящему времени подготовлено 529 котельных (94%), 19 миллионов квадратных метров метров жилищного фонда (93%), 1276 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении (95%), 2623 километра водопроводных сетей (95%). "Готовность объектов ЖКХ по основным показателям составляет 94%", - сказал глава регионального минстроя. Владислав Шапша поручил проконтролировать вопрос своевременного расчета за топливно-энергетические ресурсы. "Прошу, очень внимательно поработайте. Это гарантия нашей безопасности, гарантия стабильного прохождения отопительного периода. Здесь нужно находить способы решения этих проблем и вовремя расплачиваться", - подчеркнул губернатор. Отдельное внимание глава региона уделил подготовке к зимнему отопительному периоду на территории военного городка в Козельске. По словам главы администрации Козельского района Елены Слабовой, подготовка котельных в военном городке идет в соответствии с графиком.
https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html
https://ria.ru/20230821/shkoly-1891358007.html
калужская область
малоярославец
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6118b3c658790187f2113281ee2c1ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, калужская область, малоярославец, калуга, владислав шапша
Экономика, ЖКХ, Калужская область, Малоярославец, Калуга, Владислав Шапша
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме
В Калужской области готовность объектов ЖКХ к зиме составила 94 процента
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости.
В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство
региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области был рассмотрен вопрос подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду.
Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию
Предваряя обсуждение, губернатор региона Владислав Шапша
отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду за счет средств областного бюджета идет замена устаревшего оборудования, формируются запасы топлива, ресурсы для аварийно-восстановительных работ. Крупный проект по модернизации теплоснабжающего комплекса реализуется в Малоярославце
. В рамках концессионного соглашения в него привлечены средства Фонда национального благосостояния.
"В городе построят и реконструируют восемь газовых котельных, тепловые сети. В Калуге
по программе модернизации коммунальной инфраструктуры в этом году заменят 12,5 километра изношенных теплосетей", - пояснил глава региона. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября 2023 года.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, к настоящему времени подготовлено 529 котельных (94%), 19 миллионов квадратных метров метров жилищного фонда (93%), 1276 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении (95%), 2623 километра водопроводных сетей (95%).
"Готовность объектов ЖКХ по основным показателям составляет 94%", - сказал глава регионального минстроя.
Владислав Шапша поручил проконтролировать вопрос своевременного расчета за топливно-энергетические ресурсы. "Прошу, очень внимательно поработайте. Это гарантия нашей безопасности, гарантия стабильного прохождения отопительного периода. Здесь нужно находить способы решения этих проблем и вовремя расплачиваться", - подчеркнул губернатор.
Отдельное внимание глава региона уделил подготовке к зимнему отопительному периоду на территории военного городка в Козельске
. По словам главы администрации Козельского района
Елены Слабовой, подготовка котельных в военном городке идет в соответствии с графиком.
Все школы в Калужской области готовы к началу учебного года