https://ria.ru/20230828/gotovnost-1892707534.html

В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме

В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме - РИА Новости, 28.08.2023

В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме

В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:05

2023-08-28T16:05

2023-08-28T16:05

экономика

жкх

калужская область

малоярославец

калуга

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области был рассмотрен вопрос подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду. Предваряя обсуждение, губернатор региона Владислав Шапша отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду за счет средств областного бюджета идет замена устаревшего оборудования, формируются запасы топлива, ресурсы для аварийно-восстановительных работ. Крупный проект по модернизации теплоснабжающего комплекса реализуется в Малоярославце. В рамках концессионного соглашения в него привлечены средства Фонда национального благосостояния. "В городе построят и реконструируют восемь газовых котельных, тепловые сети. В Калуге по программе модернизации коммунальной инфраструктуры в этом году заменят 12,5 километра изношенных теплосетей", - пояснил глава региона. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября 2023 года. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, к настоящему времени подготовлено 529 котельных (94%), 19 миллионов квадратных метров метров жилищного фонда (93%), 1276 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении (95%), 2623 километра водопроводных сетей (95%). "Готовность объектов ЖКХ по основным показателям составляет 94%", - сказал глава регионального минстроя. Владислав Шапша поручил проконтролировать вопрос своевременного расчета за топливно-энергетические ресурсы. "Прошу, очень внимательно поработайте. Это гарантия нашей безопасности, гарантия стабильного прохождения отопительного периода. Здесь нужно находить способы решения этих проблем и вовремя расплачиваться", - подчеркнул губернатор. Отдельное внимание глава региона уделил подготовке к зимнему отопительному периоду на территории военного городка в Козельске. По словам главы администрации Козельского района Елены Слабовой, подготовка котельных в военном городке идет в соответствии с графиком.

https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html

https://ria.ru/20230821/shkoly-1891358007.html

калужская область

малоярославец

калуга

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, жкх, калужская область, малоярославец, калуга, владислав шапша