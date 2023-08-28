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В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме - РИА Новости, 28.08.2023
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16:05 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/gotovnost-1892707534.html
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме - РИА Новости, 28.08.2023
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме
В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:05
2023-08-28T16:05
экономика
жкх
калужская область
малоярославец
калуга
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области был рассмотрен вопрос подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду. Предваряя обсуждение, губернатор региона Владислав Шапша отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду за счет средств областного бюджета идет замена устаревшего оборудования, формируются запасы топлива, ресурсы для аварийно-восстановительных работ. Крупный проект по модернизации теплоснабжающего комплекса реализуется в Малоярославце. В рамках концессионного соглашения в него привлечены средства Фонда национального благосостояния. "В городе построят и реконструируют восемь газовых котельных, тепловые сети. В Калуге по программе модернизации коммунальной инфраструктуры в этом году заменят 12,5 километра изношенных теплосетей", - пояснил глава региона. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября 2023 года. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, к настоящему времени подготовлено 529 котельных (94%), 19 миллионов квадратных метров метров жилищного фонда (93%), 1276 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении (95%), 2623 километра водопроводных сетей (95%). "Готовность объектов ЖКХ по основным показателям составляет 94%", - сказал глава регионального минстроя. Владислав Шапша поручил проконтролировать вопрос своевременного расчета за топливно-энергетические ресурсы. "Прошу, очень внимательно поработайте. Это гарантия нашей безопасности, гарантия стабильного прохождения отопительного периода. Здесь нужно находить способы решения этих проблем и вовремя расплачиваться", - подчеркнул губернатор. Отдельное внимание глава региона уделил подготовке к зимнему отопительному периоду на территории военного городка в Козельске. По словам главы администрации Козельского района Елены Слабовой, подготовка котельных в военном городке идет в соответствии с графиком.
https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html
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экономика, жкх, калужская область, малоярославец, калуга, владислав шапша
Экономика, ЖКХ, Калужская область, Малоярославец, Калуга, Владислав Шапша
В Калужской области проверили готовность объектов ЖКХ к зиме

В Калужской области готовность объектов ЖКХ к зиме составила 94 процента

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Калужской области готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду составляет 94%, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области был рассмотрен вопрос подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду.
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Предваряя обсуждение, губернатор региона Владислав Шапша отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду за счет средств областного бюджета идет замена устаревшего оборудования, формируются запасы топлива, ресурсы для аварийно-восстановительных работ. Крупный проект по модернизации теплоснабжающего комплекса реализуется в Малоярославце. В рамках концессионного соглашения в него привлечены средства Фонда национального благосостояния.
"В городе построят и реконструируют восемь газовых котельных, тепловые сети. В Калуге по программе модернизации коммунальной инфраструктуры в этом году заменят 12,5 километра изношенных теплосетей", - пояснил глава региона. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября 2023 года.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, к настоящему времени подготовлено 529 котельных (94%), 19 миллионов квадратных метров метров жилищного фонда (93%), 1276 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении (95%), 2623 километра водопроводных сетей (95%).
"Готовность объектов ЖКХ по основным показателям составляет 94%", - сказал глава регионального минстроя.
Владислав Шапша поручил проконтролировать вопрос своевременного расчета за топливно-энергетические ресурсы. "Прошу, очень внимательно поработайте. Это гарантия нашей безопасности, гарантия стабильного прохождения отопительного периода. Здесь нужно находить способы решения этих проблем и вовремя расплачиваться", - подчеркнул губернатор.
Отдельное внимание глава региона уделил подготовке к зимнему отопительному периоду на территории военного городка в Козельске. По словам главы администрации Козельского района Елены Слабовой, подготовка котельных в военном городке идет в соответствии с графиком.
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