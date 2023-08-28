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Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 28.08.2023

Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:30

2023-08-28T13:30

2023-08-28T13:30

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель. Вечная память", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины