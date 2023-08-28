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Люди знают правду. На Западе рассказали, что СМИ скрывают об Украине - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/geroi-1892592596.html
Люди знают правду. На Западе рассказали, что СМИ скрывают об Украине
Люди знают правду. На Западе рассказали, что СМИ скрывают об Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Люди знают правду. На Западе рассказали, что СМИ скрывают об Украине
Запад умалчивает о том, что люди в Донбассе почитают бойцов СВО как героев. Таким мнением в соцсети X поделился ирландский журналист и корреспондент RT Чей... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T05:15
2023-08-28T05:15
в мире
донбасс
россия
украина
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Запад умалчивает о том, что люди в Донбассе почитают бойцов СВО как героев. Таким мнением в соцсети X поделился ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз.&quot;В то время как западные СМИ скрывают реальность жестокой, спонсируемой НАТО десятилетней войны в Донбассе, люди там знают правду. Они относятся к российским солдатам, сражающимся за них, как к долгожданным защитникам и героям. Это реальность, которую СМИ на Западе хотят скрыть от вас&quot;, — написал Боуз.К публикации журналист прикрепил видео, на котором видно, как группа детей восторженно встречает машину с российскими солдатами и угощает их фруктами.Ранее Боуз отмечал, что НАТО может не пережить победу России над Украиной. Он добавил, что альянс ради собственного выживания готов будет любой ценой принести Киев в жертву.
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892097952.html
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в мире, донбасс, россия, украина, нато
В мире, Донбасс, Россия, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Люди знают правду. На Западе рассказали, что СМИ скрывают об Украине

Журналист RT Боуз: Запад скрывает теплое отношение людей в Донбассе к героям СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Запад умалчивает о том, что люди в Донбассе почитают бойцов СВО как героев. Таким мнением в соцсети X поделился ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз.
«

"В то время как западные СМИ скрывают реальность жестокой, спонсируемой НАТО десятилетней войны в Донбассе, люди там знают правду. Они относятся к российским солдатам, сражающимся за них, как к долгожданным защитникам и героям. Это реальность, которую СМИ на Западе хотят скрыть от вас", — написал Боуз.

К публикации журналист прикрепил видео, на котором видно, как группа детей восторженно встречает машину с российскими солдатами и угощает их фруктами.
Ранее Боуз отмечал, что НАТО может не пережить победу России над Украиной. Он добавил, что альянс ради собственного выживания готов будет любой ценой принести Киев в жертву.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияУкраинаНАТО
 
 
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