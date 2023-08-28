https://ria.ru/20230828/gaz-1892633616.html

Украина не будет импортировать газ в этом году

Украина не будет импортировать газ в этом году - РИА Новости, 28.08.2023

Украина не будет импортировать газ в этом году

Украина наращивает объемы собственного производства газа, поэтому не планирует импортировать, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:10

2023-08-28T12:10

2023-08-28T12:10

экономика

украина

нафтогаз украины

природный газ

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украина наращивает объемы собственного производства газа, поэтому не планирует импортировать, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в эфире всеукраинского телемарафона. "Мы не планируем этого делать (импортировать газ – ред.) в этом году. У Украины достаточно объемов. "Нафтогаз" увеличивает собственную добычу. В этом году мы увеличим собственную добычу на 8%. Фактически Украина, наконец, может рассчитывать на себя", - сказал Чернышов. При этом он отметил, что у Киева есть возможность "в некоторых сценариях" импортировать газ для создания резервного объема. В марте Минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Чернышов в конце декабря прошлого года говорил, что в 2022 году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.

https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, нафтогаз украины, природный газ