https://ria.ru/20230828/gaz-1892633616.html
Украина не будет импортировать газ в этом году
Украина не будет импортировать газ в этом году - РИА Новости, 28.08.2023
Украина не будет импортировать газ в этом году
Украина наращивает объемы собственного производства газа, поэтому не планирует импортировать, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:10
2023-08-28T12:10
2023-08-28T12:10
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украина
нафтогаз украины
природный газ
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украина наращивает объемы собственного производства газа, поэтому не планирует импортировать, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в эфире всеукраинского телемарафона. "Мы не планируем этого делать (импортировать газ – ред.) в этом году. У Украины достаточно объемов. "Нафтогаз" увеличивает собственную добычу. В этом году мы увеличим собственную добычу на 8%. Фактически Украина, наконец, может рассчитывать на себя", - сказал Чернышов. При этом он отметил, что у Киева есть возможность "в некоторых сценариях" импортировать газ для создания резервного объема. В марте Минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Чернышов в конце декабря прошлого года говорил, что в 2022 году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.
https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, нафтогаз украины, природный газ
Экономика, Украина, Нафтогаз Украины, Природный газ
Украина не будет импортировать газ в этом году
"Нафтогаз": Украина не планирует импортировать газ в этом году