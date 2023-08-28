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Украина не будет импортировать газ в этом году - РИА Новости, 28.08.2023
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12:10 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/gaz-1892633616.html
Украина не будет импортировать газ в этом году
Украина не будет импортировать газ в этом году - РИА Новости, 28.08.2023
Украина не будет импортировать газ в этом году
Украина наращивает объемы собственного производства газа, поэтому не планирует импортировать, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:10
2023-08-28T12:10
экономика
украина
нафтогаз украины
природный газ
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украина наращивает объемы собственного производства газа, поэтому не планирует импортировать, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в эфире всеукраинского телемарафона. "Мы не планируем этого делать (импортировать газ – ред.) в этом году. У Украины достаточно объемов. "Нафтогаз" увеличивает собственную добычу. В этом году мы увеличим собственную добычу на 8%. Фактически Украина, наконец, может рассчитывать на себя", - сказал Чернышов. При этом он отметил, что у Киева есть возможность "в некоторых сценариях" импортировать газ для создания резервного объема. В марте Минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Чернышов в конце декабря прошлого года говорил, что в 2022 году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.
https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html
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экономика, украина, нафтогаз украины, природный газ
Экономика, Украина, Нафтогаз Украины, Природный газ
Украина не будет импортировать газ в этом году

"Нафтогаз": Украина не планирует импортировать газ в этом году

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украина наращивает объемы собственного производства газа, поэтому не планирует импортировать, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в эфире всеукраинского телемарафона.
«
"Мы не планируем этого делать (импортировать газ – ред.) в этом году. У Украины достаточно объемов. "Нафтогаз" увеличивает собственную добычу. В этом году мы увеличим собственную добычу на 8%. Фактически Украина, наконец, может рассчитывать на себя", - сказал Чернышов.
При этом он отметил, что у Киева есть возможность "в некоторых сценариях" импортировать газ для создания резервного объема.
В марте Минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Чернышов в конце декабря прошлого года говорил, что в 2022 году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.
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ЭкономикаУкраинаНафтогаз УкраиныПриродный газ
 
 
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