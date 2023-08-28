https://ria.ru/20230828/g20-1892720880.html
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров - РИА Новости, 28.08.2023
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров
Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:59
2023-08-28T16:59
2023-08-28T17:12
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия премьера Индии по итогам телефонного разговора лидеров двух стран."Президент (России Владимир) Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил понимание решения России и "поблагодарил президента Путина за последовательную поддержку Россией всех инициатив в рамках председательства Индии в G20".В ходе телефонного разговора лидеры России и Индии также "рассмотрели прогресс по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам, представляющим взаимный интерес, включая недавно завершившийся саммит БРИКС в Йоханнесбурге".
https://ria.ru/20230825/g20-1892192108.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, большая двадцатка
В мире, Индия, Россия, Большая двадцатка
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров
Канцелярия Моди: Россию на саммите G20 в Индии может представить Лавров