Рейтинг@Mail.ru
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 28.08.2023 (обновлено: 17:12 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/g20-1892720880.html
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров - РИА Новости, 28.08.2023
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров
Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:59
2023-08-28T17:12
в мире
индия
россия
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия премьера Индии по итогам телефонного разговора лидеров двух стран."Президент (России Владимир) Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил понимание решения России и "поблагодарил президента Путина за последовательную поддержку Россией всех инициатив в рамках председательства Индии в G20".В ходе телефонного разговора лидеры России и Индии также "рассмотрели прогресс по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам, представляющим взаимный интерес, включая недавно завершившийся саммит БРИКС в Йоханнесбурге".
https://ria.ru/20230825/g20-1892192108.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, большая двадцатка
В мире, Индия, Россия, Большая двадцатка
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров

Канцелярия Моди: Россию на саммите G20 в Индии может представить Лавров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия премьера Индии по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
«
"Президент (России Владимир) Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил понимание решения России и "поблагодарил президента Путина за последовательную поддержку Россией всех инициатив в рамках председательства Индии в G20".
В ходе телефонного разговора лидеры России и Индии также "рассмотрели прогресс по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам, представляющим взаимный интерес, включая недавно завершившийся саммит БРИКС в Йоханнесбурге".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Путин не планирует участвовать в саммите G20
25 августа, 13:16
 
В миреИндияРоссияБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала