https://ria.ru/20230828/g20-1892720880.html

Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров

Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров - РИА Новости, 28.08.2023

Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров

Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:59

2023-08-28T16:59

2023-08-28T17:12

в мире

индия

россия

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила канцелярия премьера Индии по итогам телефонного разговора лидеров двух стран."Президент (России Владимир) Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил понимание решения России и "поблагодарил президента Путина за последовательную поддержку Россией всех инициатив в рамках председательства Индии в G20".В ходе телефонного разговора лидеры России и Индии также "рассмотрели прогресс по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам, представляющим взаимный интерес, включая недавно завершившийся саммит БРИКС в Йоханнесбурге".

https://ria.ru/20230825/g20-1892192108.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, россия, большая двадцатка