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ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве - РИА Новости, 28.08.2023
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08:49 28.08.2023 (обновлено: 10:55 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/fsb-1892600266.html
ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве
ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве - РИА Новости, 28.08.2023
ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве
Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:49
2023-08-28T10:55
россия
сша
владивосток
фсб
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ Роберта Шонова, сообщает на сайте ЦОС ФСБ РФ. Ранее пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова сообщила РИА Новости, что суд продлил еще на три месяца срок ареста бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, обвиняемого в сотрудничестве с США против безопасности России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Шонова Роберта Робертовича, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с сентября 2022 года до задержания Шонов "за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году". Также в рамках расследования уголовного дела ФСБ России проводятся следственные действия для выявления обстоятельств противоправной деятельности россиянина. "Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте. Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи не согласным с проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". В свою очередь госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований". Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве "в строгом соответствии с российскими законами и правилами". Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы, заявлял Госдеп.
https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html
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россия, сша, владивосток, фсб, безопасность
Россия, США, Владивосток, ФСБ, Безопасность
ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве

ФСБ обвинила информатора посольства США Шонова в сборе данных об СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ Роберта Шонова, сообщает на сайте ЦОС ФСБ РФ.
Ранее пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова сообщила РИА Новости, что суд продлил еще на три месяца срок ареста бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, обвиняемого в сотрудничестве с США против безопасности России.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Шонова Роберта Робертовича, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с сентября 2022 года до задержания Шонов "за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году".
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Также в рамках расследования уголовного дела ФСБ России проводятся следственные действия для выявления обстоятельств противоправной деятельности россиянина.
«
"Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте. Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи не согласным с проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".
В свою очередь госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований". Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве "в строгом соответствии с российскими законами и правилами". Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы, заявлял Госдеп.
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