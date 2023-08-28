https://ria.ru/20230828/fsb-1892600266.html

ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве

ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве - РИА Новости, 28.08.2023

ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве

Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:49

2023-08-28T08:49

2023-08-28T10:55

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ Роберта Шонова, сообщает на сайте ЦОС ФСБ РФ. Ранее пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова сообщила РИА Новости, что суд продлил еще на три месяца срок ареста бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, обвиняемого в сотрудничестве с США против безопасности России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Шонова Роберта Робертовича, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с сентября 2022 года до задержания Шонов "за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году". Также в рамках расследования уголовного дела ФСБ России проводятся следственные действия для выявления обстоятельств противоправной деятельности россиянина. "Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте. Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи не согласным с проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". В свою очередь госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований". Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве "в строгом соответствии с российскими законами и правилами". Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы, заявлял Госдеп.

https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html

https://ria.ru/20230822/zaderzhannyy-1891508537.html

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россия, сша, владивосток, фсб, безопасность