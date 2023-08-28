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Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2023
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15:40 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/filatov-1892700522.html
Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2023
Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище
Бывший глава администрации президента РФ Сергей Филатов будет похоронен на Троекуровском кладбище, гражданская панихида по нему пройдет в Центральной... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:40
2023-08-28T15:40
москва
сергей филатов
общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший глава администрации президента РФ Сергей Филатов будет похоронен на Троекуровском кладбище, гражданская панихида по нему пройдет в Центральной клинической больнице Управделами президента, рассказала РИА Новости его дочь Мария. В субботу стало известно, что в возрасте 87 лет скончался бывший руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. "Завтра с 10 до 12 в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25... (Будет похоронен - ред.) на Троекуровском кладбище", - сообщила дочь политика. Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. С 1993 года в течение трех лет возглавлял администрацию президента РФ. В 1996 году ушел с государственной службы из-за назначения заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок. Уже на следующий год возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП).
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москва, сергей филатов, общество
Москва, Сергей Филатов, Общество
Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище

Экс-главу администрации Ельцина Филатова похоронят на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСергей Филатов
Сергей Филатов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Сергей Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший глава администрации президента РФ Сергей Филатов будет похоронен на Троекуровском кладбище, гражданская панихида по нему пройдет в Центральной клинической больнице Управделами президента, рассказала РИА Новости его дочь Мария.
В субботу стало известно, что в возрасте 87 лет скончался бывший руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
«
"Завтра с 10 до 12 в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25... (Будет похоронен - ред.) на Троекуровском кладбище", - сообщила дочь политика.
Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. С 1993 года в течение трех лет возглавлял администрацию президента РФ. В 1996 году ушел с государственной службы из-за назначения заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок. Уже на следующий год возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП).
Сергей Филатов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Сергея Филатова
26 августа, 15:06
 
МоскваСергей ФилатовОбщество
 
 
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