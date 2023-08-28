https://ria.ru/20230828/filatov-1892700522.html

Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище

Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.08.2023

Экс-главу администрации Ельцина похоронят на Троекуровском кладбище

Бывший глава администрации президента РФ Сергей Филатов будет похоронен на Троекуровском кладбище, гражданская панихида по нему пройдет в Центральной... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:40

2023-08-28T15:40

2023-08-28T15:40

москва

сергей филатов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892401677_0:82:3042:1793_1920x0_80_0_0_7efa3183597f553652dc424742aa30f4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший глава администрации президента РФ Сергей Филатов будет похоронен на Троекуровском кладбище, гражданская панихида по нему пройдет в Центральной клинической больнице Управделами президента, рассказала РИА Новости его дочь Мария. В субботу стало известно, что в возрасте 87 лет скончался бывший руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. "Завтра с 10 до 12 в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25... (Будет похоронен - ред.) на Троекуровском кладбище", - сообщила дочь политика. Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. С 1993 года в течение трех лет возглавлял администрацию президента РФ. В 1996 году ушел с государственной службы из-за назначения заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок. Уже на следующий год возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП).

https://ria.ru/20230826/filatov-1892400385.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей филатов, общество