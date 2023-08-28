https://ria.ru/20230828/feyki-1892711329.html

Прокурор попросил суд дать двум блогерам срок за фейки об армии

Прокурор попросил суд дать двум блогерам срок за фейки об армии - РИА Новости, 28.08.2023

Прокурор попросил суд дать двум блогерам срок за фейки об армии

Прокурор просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:16

2023-08-28T16:16

2023-08-28T16:16

россия

происшествия

генеральная прокуратура рф

москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказали в суде, добавив, что дополнительно прокурор попросил суд на 5 лет запретить им администрировать сайты. По версии следствия, Карпук и Наки* в марте 2022 года за пределами России изготовили, а затем опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о действиях российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались вмонтированные фрагменты. Тогда же, по данным Генпрокуратуры, Карпук и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о ситуации в Мариуполе. Карпук и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.*Признан иностранным агентом**Деятельность организации признана нежелательной в России

https://ria.ru/20230824/feyki-1891960180.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, москва