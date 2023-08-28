https://ria.ru/20230828/feyki-1892711329.html
Прокурор попросил суд дать двум блогерам срок за фейки об армии
Прокурор попросил суд дать двум блогерам срок за фейки об армии - РИА Новости, 28.08.2023
Прокурор попросил суд дать двум блогерам срок за фейки об армии
Прокурор просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:16
2023-08-28T16:16
2023-08-28T16:16
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказали в суде, добавив, что дополнительно прокурор попросил суд на 5 лет запретить им администрировать сайты. По версии следствия, Карпук и Наки* в марте 2022 года за пределами России изготовили, а затем опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о действиях российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались вмонтированные фрагменты. Тогда же, по данным Генпрокуратуры, Карпук и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о ситуации в Мариуполе. Карпук и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.*Признан иностранным агентом**Деятельность организации признана нежелательной в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, москва
Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Москва
Прокурор попросил суд дать двум блогерам срок за фейки об армии
Прокурор просит заочно приговорить двух блогеров к 13 годам за фейки о ВС России
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказали в суде, добавив, что дополнительно прокурор попросил суд на 5 лет запретить им администрировать сайты.
По версии следствия, Карпук и Наки* в марте 2022 года за пределами России изготовили, а затем опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о действиях российских военных. В Генпрокуратуре
отмечали, что в видео демонстрировались вмонтированные фрагменты.
Тогда же, по данным Генпрокуратуры, Карпук и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о ситуации в Мариуполе
.
Карпук и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск.
По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.
*Признан иностранным агентом
**Деятельность организации признана нежелательной в России
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