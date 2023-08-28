https://ria.ru/20230828/f16-1892624190.html
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине
Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild глава украинского министерства обороны Алексей Резников. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:23
2023-08-28T11:23
2023-08-28T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
министерство обороны сша
f-16
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild глава украинского министерства обороны Алексей Резников. "Я бы сказал, что это может состояться весной следующего года, потому что мы уже начали подготовительные курсы наших пилотов, инженеров и техников", - заявил он изданию. По словам Резникова, на текущий момент Украине требуется подготовить и саму инфраструктуру для истребителей. "Это займёт, предположительно, как минимум шесть месяцев, а может, и немного дольше", — добавил он. Применение истребителей F-16 Резников оценивает, как "переломный момент" в противостоянии, в котором России на данный момент принадлежит превосходство в воздухе. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html
https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html
https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей резников, министерство обороны сша, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Министерство обороны США, F-16, Вооруженные силы Украины
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине
Резников: Киев рассчитывает начать применение F-16 весной
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.
Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild
глава украинского министерства обороны Алексей Резников.
"Я бы сказал, что это может состояться весной следующего года, потому что мы уже начали подготовительные курсы наших пилотов, инженеров и техников", - заявил он изданию.
Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме
По словам Резникова, на текущий момент Украине требуется подготовить и саму инфраструктуру для истребителей.
"Это займёт, предположительно, как минимум шесть месяцев, а может, и немного дольше", — добавил он.
Применение истребителей F-16 Резников оценивает, как "переломный момент" в противостоянии, в котором России на данный момент принадлежит превосходство в воздухе.
ВСУ оставили с "пещерным" оружием. Что скрывает Зеленский о сделке по F-16
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву
американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании
и Нидерландов
. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне
также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США
и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Турецкий эксперт объяснил, почему поставки Киеву F-16 не изменят ход СВО