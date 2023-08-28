Рейтинг@Mail.ru
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/f16-1892624190.html
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине
Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild глава украинского министерства обороны Алексей Резников. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:23
2023-08-28T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
министерство обороны сша
f-16
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild глава украинского министерства обороны Алексей Резников. "Я бы сказал, что это может состояться весной следующего года, потому что мы уже начали подготовительные курсы наших пилотов, инженеров и техников", - заявил он изданию. По словам Резникова, на текущий момент Украине требуется подготовить и саму инфраструктуру для истребителей. "Это займёт, предположительно, как минимум шесть месяцев, а может, и немного дольше", — добавил он. Применение истребителей F-16 Резников оценивает, как "переломный момент" в противостоянии, в котором России на данный момент принадлежит превосходство в воздухе. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html
https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html
https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей резников, министерство обороны сша, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Министерство обороны США, F-16, Вооруженные силы Украины
Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине

Резников: Киев рассчитывает начать применение F-16 весной

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild глава украинского министерства обороны Алексей Резников.
"Я бы сказал, что это может состояться весной следующего года, потому что мы уже начали подготовительные курсы наших пилотов, инженеров и техников", - заявил он изданию.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Переданные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме
09:58
По словам Резникова, на текущий момент Украине требуется подготовить и саму инфраструктуру для истребителей.
"Это займёт, предположительно, как минимум шесть месяцев, а может, и немного дольше", — добавил он.
Применение истребителей F-16 Резников оценивает, как "переломный момент" в противостоянии, в котором России на данный момент принадлежит превосходство в воздухе.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
ВСУ оставили с "пещерным" оружием. Что скрывает Зеленский о сделке по F-16
24 августа, 08:00
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Турецкий эксперт объяснил, почему поставки Киеву F-16 не изменят ход СВО
26 августа, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковМинистерство обороны СШАF-16Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала