https://ria.ru/20230828/f16-1892624190.html

Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине

Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине - РИА Новости, 28.08.2023

Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине

Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild глава украинского министерства обороны Алексей Резников. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:23

2023-08-28T11:23

2023-08-28T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

министерство обороны сша

f-16

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Истребители F-16 впервые могут быть использованы Украиной весной 2024 года, заявил в интервью Bild глава украинского министерства обороны Алексей Резников. "Я бы сказал, что это может состояться весной следующего года, потому что мы уже начали подготовительные курсы наших пилотов, инженеров и техников", - заявил он изданию. По словам Резникова, на текущий момент Украине требуется подготовить и саму инфраструктуру для истребителей. "Это займёт, предположительно, как минимум шесть месяцев, а может, и немного дольше", — добавил он. Применение истребителей F-16 Резников оценивает, как "переломный момент" в противостоянии, в котором России на данный момент принадлежит превосходство в воздухе. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892607604.html

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей резников, министерство обороны сша, f-16, вооруженные силы украины