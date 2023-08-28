https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892719192.html
Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии
Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии - РИА Новости, 28.08.2023
Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии
Лидеры стран ЕС на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят как открытие переговоров о присоединении к Евросоюзу Украины и Молдавии, так и членство... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:51
2023-08-28T16:51
2023-08-28T16:51
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евросовет
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят как открытие переговоров о присоединении к Евросоюзу Украины и Молдавии, так и членство балканских стран и Грузии, пообещал глава Евросовета Шарль Мишель. "Лидеры стран ЕС обсудят расширение на своих следующих встречах на высшем уровне, мы будем обсуждать вопрос открытия переговоров о присоединении с Украиной и Молдавией, я также ожидаю, что вопросы членства Боснии и Герцеговины, а также Грузии вернутся на стол переговоров", - сказал Мишель, выступая на стратегическом форуме в Словении. "Интеграция новых членов в наш союз будет непростой. Это повлияет на нашу политику, наши программы и наши бюджеты. Это также потребует политических реформ и политической смелости", - добавил глава Евросовета.
https://ria.ru/20230816/mesto-1890499303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, евросовет, шарль мишель
В мире, Украина, Молдавия, Грузия, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель
Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии
Мишель: членство Украины, Молдавии, Грузии в ЕС обсудят на будущих саммитах