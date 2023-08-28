https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892719192.html

Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии

Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии - РИА Новости, 28.08.2023

Мишель рассказал, когда в ЕС обсудят членство Украины, Молдавии и Грузии

Лидеры стран ЕС на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят как открытие переговоров о присоединении к Евросоюзу Украины и Молдавии, так и членство... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:51

2023-08-28T16:51

2023-08-28T16:51

в мире

украина

молдавия

грузия

евросоюз

евросовет

шарль мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят как открытие переговоров о присоединении к Евросоюзу Украины и Молдавии, так и членство балканских стран и Грузии, пообещал глава Евросовета Шарль Мишель. "Лидеры стран ЕС обсудят расширение на своих следующих встречах на высшем уровне, мы будем обсуждать вопрос открытия переговоров о присоединении с Украиной и Молдавией, я также ожидаю, что вопросы членства Боснии и Герцеговины, а также Грузии вернутся на стол переговоров", - сказал Мишель, выступая на стратегическом форуме в Словении. "Интеграция новых членов в наш союз будет непростой. Это повлияет на нашу политику, наши программы и наши бюджеты. Это также потребует политических реформ и политической смелости", - добавил глава Евросовета.

https://ria.ru/20230816/mesto-1890499303.html

украина

молдавия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, евросовет, шарль мишель