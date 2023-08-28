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Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения ЕС - РИА Новости, 28.08.2023
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08:47 28.08.2023 (обновлено: 10:24 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892600000.html
Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения ЕС
Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения ЕС - РИА Новости, 28.08.2023
Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения ЕС
Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля, с... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:47
2023-08-28T10:24
в мире
евросоюз
евросовет
шарль мишель
европарламент
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля, с которой он должен выступить в понедельник в Словении.&quot;Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. &lt;...&gt; Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель &lt;...&gt;, мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году&quot;, — приводит издание выдержки из документа.Мишель выступит на форуме в Бледе перед аудиторией, в которую войдут лидеры стран-кандидатов на вступление в сообщество — Молдавии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины.Как утверждается, глава Евросовета также собирается заявить, что ЕС должен рассматривать расширение как одну из своих главных задач, отметив при этом, что "окно возможностей открыто". По данным Financial Times, лидеры ЕС проведут свою первую специальную дискуссию по этой теме в испанском городе Гранада в начале октября. Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Еврокомиссия поставила семь условий. Судебная реформа среди них наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.Как заявила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций ЕК до октября, но работают над этим вопросом. Глава Европарламента Роберта Метсола согласилась с тем, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230629/es-1881160051.html
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в мире, евросоюз, евросовет, шарль мишель, европарламент
В мире, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель, Европарламент
Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения ЕС

Глава Евросовета Мишель: ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля, с которой он должен выступить в понедельник в Словении.
«

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. <...> Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель <...>, мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году", — приводит издание выдержки из документа.

Мишель выступит на форуме в Бледе перед аудиторией, в которую войдут лидеры стран-кандидатов на вступление в сообщество — Молдавии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины.
Как утверждается, глава Евросовета также собирается заявить, что ЕС должен рассматривать расширение как одну из своих главных задач, отметив при этом, что "окно возможностей открыто".
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Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Еврокомиссия поставила семь условий. Судебная реформа среди них наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Как заявила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций ЕК до октября, но работают над этим вопросом.
Глава Европарламента Роберта Метсола согласилась с тем, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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