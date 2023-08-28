https://ria.ru/20230828/evakuatsiya-1892759348.html

Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира

Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира - РИА Новости, 28.08.2023

Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира

Варшавский аэропорт имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР, сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной стражи... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:53

2023-08-28T18:53

2023-08-28T18:53

юар

польша

дубай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155753/13/1557531317_0:29:3539:2020_1920x0_80_0_0_fa2e87915557cc3988f5da0ec800515e.jpg

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Варшавский аэропорт имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР, сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская. "Пограничники задержали в аэропорту Шопена гражданина ЮАР, который хотел вылететь в Дубай. В его ручной клади сотрудник службы безопасности аэропорта во время проверки обнаружил четыре патрона", - рассказала Михальская. "На основании этого был проведен обыск зарегистрированного багажа. Наши офицеры обнаружили в нем предмет, похожий на гранату. Все предметы изъяли пиротехники", - добавила она. Представитель погранстражи сообщили, что после обнаружения гранаты из аэропорта было эвакуировано 400 человек. Мужчина был задержан. Во вторник его доставят в прокуратуру.

https://ria.ru/20230630/kishinev-1881526198.html

юар

польша

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, польша, дубай