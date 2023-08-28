https://ria.ru/20230828/evakuatsiya-1892759348.html
Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира
Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира - РИА Новости, 28.08.2023
Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира
Варшавский аэропорт имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР, сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной стражи... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:53
2023-08-28T18:53
2023-08-28T18:53
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ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Варшавский аэропорт имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР, сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская. "Пограничники задержали в аэропорту Шопена гражданина ЮАР, который хотел вылететь в Дубай. В его ручной клади сотрудник службы безопасности аэропорта во время проверки обнаружил четыре патрона", - рассказала Михальская. "На основании этого был проведен обыск зарегистрированного багажа. Наши офицеры обнаружили в нем предмет, похожий на гранату. Все предметы изъяли пиротехники", - добавила она. Представитель погранстражи сообщили, что после обнаружения гранаты из аэропорта было эвакуировано 400 человек. Мужчина был задержан. Во вторник его доставят в прокуратуру.
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юар, польша, дубай
Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира
Из аэропорта в Варшаве эвакуировали 400 человек из-за гранаты в багаже пассажира
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Варшавский аэропорт имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР, сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«
"Пограничники задержали в аэропорту Шопена гражданина ЮАР, который хотел вылететь в Дубай
. В его ручной клади сотрудник службы безопасности аэропорта во время проверки обнаружил четыре патрона", - рассказала Михальская.
"На основании этого был проведен обыск зарегистрированного багажа. Наши офицеры обнаружили в нем предмет, похожий на гранату. Все предметы изъяли пиротехники", - добавила она.
Представитель погранстражи сообщили, что после обнаружения гранаты из аэропорта было эвакуировано 400 человек.
Мужчина был задержан. Во вторник его доставят в прокуратуру.
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