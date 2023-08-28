https://ria.ru/20230828/estoniya-1892585150.html
В Эстонии начинаются масштабные учения по переподготовке резервистов
В Эстонии начинаются масштабные учения по переподготовке резервистов - РИА Новости, 28.08.2023
В Эстонии начинаются масштабные учения по переподготовке резервистов
Масштабные учения по переподготовке резервистов, в которых примут участие почти 10 тысяч человек, в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:31
2023-08-28T00:31
2023-08-28T00:31
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Масштабные учения по переподготовке резервистов, в которых примут участие почти 10 тысяч человек, в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба министерства обороны. "Силы обороны и добровольное военизированное ополчение Кайтселиит организуют проведение учений Ussisõnad. Это крупнейшие учебные сборы резервистов в истории Эстонии, в которых примут участие почти 10 тысяч резервистов. Учения пройдут поэтапно с 28 августа по 8 октября в четырех округах территориальной обороны", - говорится в сообщении. Резервистов будут обучать опытные инструкторы из 1-й пехотной бригады Сил обороны, академии обороны, командования специальными операциями и округов территориальной обороны Кайтселиита. Ранее министерство обороны Эстонии объявило, что в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время. Личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации. В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и многочисленные резервисты. Таким образом, учения Ussisõnad проверят готовность резервистов действовать в случае объявления мобилизации.
https://ria.ru/20230712/estoniya-1883844796.html
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в мире, эстония
В Эстонии начинаются масштабные учения по переподготовке резервистов
Минобороны Эстонии: начинаются масштабные учения по переподготовке резервистов
ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Масштабные учения по переподготовке резервистов, в которых примут участие почти 10 тысяч человек, в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба министерства обороны.
«
"Силы обороны и добровольное военизированное ополчение Кайтселиит организуют проведение учений Ussisõnad. Это крупнейшие учебные сборы резервистов в истории Эстонии, в которых примут участие почти 10 тысяч резервистов. Учения пройдут поэтапно с 28 августа по 8 октября в четырех округах территориальной обороны", - говорится в сообщении.
Резервистов будут обучать опытные инструкторы из 1-й пехотной бригады Сил обороны, академии обороны, командования специальными операциями и округов территориальной обороны Кайтселиита.
Ранее министерство обороны Эстонии объявило, что в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время.
Личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации.
В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и многочисленные резервисты.
Таким образом, учения Ussisõnad проверят готовность резервистов действовать в случае объявления мобилизации.
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