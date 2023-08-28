В Петербурге могут ввести дополнительные правила для электросамокатов
В Петербурге обсуждают введение ограничений по возрасту для водителей самокатов
Девушка катается на электросамокате. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге обсуждаются дополнительные правила для электросамокатов, в том числе введение страховки и ограничений по возрасту для водителей самокатов, а также готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров, моноколес, сообщил в телеграм-канале спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский.
"В новом парламентском сезоне вернемся к теме электросамокатов. Одни активно ими пользуются, другие ругают, но факт остается фактом: это средство индивидуальной мобильности не теряет популярности. Чтобы не эскалировать конфликт самокатчиков и пешеходов, работаем над новыми правилами. Конечно, можно поступить как в Париже и в принципе запретить электросамокаты. Но, на мой взгляд, это радикальная мера. Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь – не отнимать, а повысить комфорт и безопасность", - написал он.
Бельский напомнил, что в Петербурге уже действует ряд ограничений для электросамокатов, в том числе действуют ограничения скорости, а также есть список улиц, где арендованным самокатам ездить нельзя.
"В Петербурге обсуждается введение страховки и ограничений по возрасту для водителей самокатов. Большой блок касается организации парковок. К рассмотрению готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров, моноколес. Предлагается закрепить список мест, где можно будет оставлять СИМ. Считаю, что это хорошая идея. Самокаты не должны произвольно валяться по всему городу и мешать проходу", - отметил спикер городского парламента.
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