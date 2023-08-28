https://ria.ru/20230828/eksport-1892599166.html

Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию

Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию - РИА Новости, 28.08.2023

Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию

Объемы экспорта транспортных средств из китайской северо-восточной провинции Цзилинь в Россию по итогам прошлого года выросли в четыре раза на фоне санкционного РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:31

2023-08-28T08:31

2023-08-28T10:36

россия

цзилинь

шэньян

китай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892218240_0:86:2998:1772_1920x0_80_0_0_6299d04860cc57b1530b7d259831d9ac.jpg

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Объемы экспорта транспортных средств из китайской северо-восточной провинции Цзилинь в Россию по итогам прошлого года выросли в четыре раза на фоне санкционного давления Запада и переориентации России на китайский рынок, заявил РИА Новости генконсул РФ в китайском городе Шэньян Сергей Черненко. По словам Черненко, в прошлом и текущем году структура взаимной торговли России и провинции Цзилинь принципиально не изменилась, "однако ее объемы значительно возросли". "Как представляется, это связано не столько с окончанием пандемии, сколько с геополитическими причинами – переориентацией субъектов российской экономики на китайский рынок в условиях санкционного давления Запада и ухода компаний из недружественных стран", - отметил генконсул. Так, рассказал он, по итогам прошлого года, в четыре раза возросли объемы экспорта из Цзилиня транспортных средств, "в результате чего Россия стала крупнейшим рынком сбыта продукции местного автопрома". "А в текущем году, с января по июль, было ввезено автомобилей почти на 1 миллиард долларов, в то время как за аналогичный период 2022 года этот показатель составлял менее 100 миллионов долларов", - сказал дипломат. Существенно увеличились поставки в нашу страну электрических компонентов, механического оборудования, пластмасс и некоторых других категорий товаров, отметил он.

https://ria.ru/20230824/ii-1892075584.html

россия

цзилинь

шэньян

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, цзилинь, шэньян, китай, экономика