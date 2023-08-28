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Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
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08:31 28.08.2023 (обновлено: 10:36 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/eksport-1892599166.html
Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию
Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию
Объемы экспорта транспортных средств из китайской северо-восточной провинции Цзилинь в Россию по итогам прошлого года выросли в четыре раза на фоне санкционного РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:31
2023-08-28T10:36
россия
цзилинь
шэньян
китай
экономика
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ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Объемы экспорта транспортных средств из китайской северо-восточной провинции Цзилинь в Россию по итогам прошлого года выросли в четыре раза на фоне санкционного давления Запада и переориентации России на китайский рынок, заявил РИА Новости генконсул РФ в китайском городе Шэньян Сергей Черненко. По словам Черненко, в прошлом и текущем году структура взаимной торговли России и провинции Цзилинь принципиально не изменилась, "однако ее объемы значительно возросли". "Как представляется, это связано не столько с окончанием пандемии, сколько с геополитическими причинами – переориентацией субъектов российской экономики на китайский рынок в условиях санкционного давления Запада и ухода компаний из недружественных стран", - отметил генконсул. Так, рассказал он, по итогам прошлого года, в четыре раза возросли объемы экспорта из Цзилиня транспортных средств, "в результате чего Россия стала крупнейшим рынком сбыта продукции местного автопрома". "А в текущем году, с января по июль, было ввезено автомобилей почти на 1 миллиард долларов, в то время как за аналогичный период 2022 года этот показатель составлял менее 100 миллионов долларов", - сказал дипломат. Существенно увеличились поставки в нашу страну электрических компонентов, механического оборудования, пластмасс и некоторых других категорий товаров, отметил он.
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цзилинь
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россия, цзилинь, шэньян, китай, экономика
Россия, Цзилинь, Шэньян, Китай, Экономика
Генконсул заявил о росте экспорта транспорта из Китая в Россию

Генконсул в Шэньяне: экспорт транспорта из Цзилиня в Россию вырос в четыре раза

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Объемы экспорта транспортных средств из китайской северо-восточной провинции Цзилинь в Россию по итогам прошлого года выросли в четыре раза на фоне санкционного давления Запада и переориентации России на китайский рынок, заявил РИА Новости генконсул РФ в китайском городе Шэньян Сергей Черненко.
По словам Черненко, в прошлом и текущем году структура взаимной торговли России и провинции Цзилинь принципиально не изменилась, "однако ее объемы значительно возросли".
"Как представляется, это связано не столько с окончанием пандемии, сколько с геополитическими причинами – переориентацией субъектов российской экономики на китайский рынок в условиях санкционного давления Запада и ухода компаний из недружественных стран", - отметил генконсул.
Так, рассказал он, по итогам прошлого года, в четыре раза возросли объемы экспорта из Цзилиня транспортных средств, "в результате чего Россия стала крупнейшим рынком сбыта продукции местного автопрома".
"А в текущем году, с января по июль, было ввезено автомобилей почти на 1 миллиард долларов, в то время как за аналогичный период 2022 года этот показатель составлял менее 100 миллионов долларов", - сказал дипломат.
Существенно увеличились поставки в нашу страну электрических компонентов, механического оборудования, пластмасс и некоторых других категорий товаров, отметил он.
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