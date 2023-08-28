https://ria.ru/20230828/egipet-1892642737.html

СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде

СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде - РИА Новости, 28.08.2023

СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде

В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:00

2023-08-28T13:00

2023-08-28T15:03

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru."Инцидент произошел еще в субботу у острова Гифтун южнее Хургады", — пишет издание.Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения. По информации от гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.Семья воспитывает четверых сыновей.Организована поисковая операция.

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египет, санкт-петербург, в мире, новости - туризм