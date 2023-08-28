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СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
13:00 28.08.2023 (обновлено: 15:03 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/egipet-1892642737.html
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде
В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:00
2023-08-28T15:03
египет
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru."Инцидент произошел еще в субботу у острова Гифтун южнее Хургады", — пишет издание.Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения. По информации от гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.Семья воспитывает четверых сыновей.Организована поисковая операция.
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египет, санкт-петербург, в мире, новости - туризм
Египет, Санкт-Петербург, В мире, Туризм, Новости - Туризм
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде

В Египте ищут пропавшую во время дайвинга туристку из России

© AP Photo / Hassan AmmarПирамида Хеопса
Пирамида Хеопса - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
Пирамида Хеопса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru.
"Инцидент произошел еще в субботу у острова Гифтун южнее Хургады", — пишет издание.
Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения. По информации от гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.
Семья воспитывает четверых сыновей.
Организована поисковая операция.
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