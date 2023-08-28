https://ria.ru/20230828/egipet-1892642737.html
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде
В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:00
2023-08-28T13:00
2023-08-28T15:03
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru."Инцидент произошел еще в субботу у острова Гифтун южнее Хургады", — пишет издание.Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения. По информации от гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.Семья воспитывает четверых сыновей.Организована поисковая операция.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, санкт-петербург, в мире, новости - туризм
Египет, Санкт-Петербург, В мире, Туризм, Новости - Туризм
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде
В Египте ищут пропавшую во время дайвинга туристку из России
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru
.
"Инцидент произошел еще в субботу у острова Гифтун южнее Хургады", — пишет издание.
Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения. По информации от гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.
Семья воспитывает четверых сыновей.
Организована поисковая операция.
На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки