https://ria.ru/20230828/ege-1892774287.html
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина - РИА Новости, 28.08.2023
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:45
2023-08-28T19:45
2023-08-28T20:20
сергей кравцов
александр пушкин
михаил лермонтов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
николай гоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874038811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_745a30439ce6706ecb640e36b390fe95.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас... направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ", — говорится в запросе. В нем указывается, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к Единому государственному экзамену по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. При этом в нем появляются зарубежные литературные деятели, уточняется документе.Ранее в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ). Как пояснили в ведомстве, федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах — литература второй половины XIX — начала XXI века, где проходят Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников.Отмечается, что это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования.
https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html
https://ria.ru/20230706/abiturient-1882535103.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874038811_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cb33e4feb69caf1c77f9e298ee0c479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, александр пушкин, михаил лермонтов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, николай гоголь
Сергей Кравцов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Николай Гоголь
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина
В ГД попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас... направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ", — говорится в запросе.
В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопросы о спецоперации
В нем указывается, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к Единому государственному экзамену по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин
, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь
. При этом в нем появляются зарубежные литературные деятели, уточняется документе.
Ранее в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора
заявили, что знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ).
Как пояснили в ведомстве, федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах — литература второй половины XIX — начала XXI века, где проходят Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников.
Отмечается, что это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования.
Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО