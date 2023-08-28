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В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина - РИА Новости, 28.08.2023
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19:45 28.08.2023 (обновлено: 20:20 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/ege-1892774287.html
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина - РИА Новости, 28.08.2023
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:45
2023-08-28T20:20
сергей кравцов
александр пушкин
михаил лермонтов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
николай гоголь
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас... направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ", — говорится в запросе. В нем указывается, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к Единому государственному экзамену по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. При этом в нем появляются зарубежные литературные деятели, уточняется документе.Ранее в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ). Как пояснили в ведомстве, федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах — литература второй половины XIX — начала XXI века, где проходят Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников.Отмечается, что это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования.
https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html
https://ria.ru/20230706/abiturient-1882535103.html
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сергей кравцов, александр пушкин, михаил лермонтов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, николай гоголь
Сергей Кравцов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Николай Гоголь
В ГД попросили Кравцова объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали Пушкина

В ГД попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище
Книги в книгохранилище - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Книги в книгохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас... направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ", — говорится в запросе.
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26 августа, 15:44
В нем указывается, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к Единому государственному экзамену по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. При этом в нем появляются зарубежные литературные деятели, уточняется документе.
Ранее в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ).
Как пояснили в ведомстве, федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах — литература второй половины XIX — начала XXI века, где проходят Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников.
Отмечается, что это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО
6 июля, 11:25
 
Сергей КравцовАлександр ПушкинМихаил ЛермонтовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФНиколай Гоголь
 
 
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