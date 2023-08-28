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СМИ: Элтона Джона госпитализировали
СМИ: Элтона Джона госпитализировали - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ: Элтона Джона госпитализировали
Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своем доме на Французской Ривьере, сообщает французская газета Nice... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:27
2023-08-28T14:27
2023-08-28T16:14
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своем доме на Французской Ривьере, сообщает французская газета Nice Matin со ссылкой на инсайдеров."Элтон Джон был госпитализирован в ночь с воскресенья на понедельник после несчастного случая в своем доме в Мон-Бороне (район Ниццы. – Прим. ред.)", – сообщает издание.По данным издания, в результате несчастного случая 76-летний исполнитель получил легкие травмы. Сам Джон ситуацию пока не прокомментировал. Отмечается, что музыкант отдыхает на Лазурном Береге с июля. Тогда его заметили на джазовом фестивале в Ницце.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, элтон джон, ницца, монако, знаменитости, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Элтон Джон, Ницца, Монако, Знаменитости, слухи
СМИ: Элтона Джона госпитализировали
СМИ: Элтона Джона госпитализировали после несчастного случая в его доме