https://ria.ru/20230828/dzhon-1892674285.html

СМИ: Элтона Джона госпитализировали

СМИ: Элтона Джона госпитализировали - РИА Новости, 28.08.2023

СМИ: Элтона Джона госпитализировали

Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своем доме на Французской Ривьере, сообщает французская газета Nice... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:27

2023-08-28T14:27

2023-08-28T16:14

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своем доме на Французской Ривьере, сообщает французская газета Nice Matin со ссылкой на инсайдеров."Элтон Джон был госпитализирован в ночь с воскресенья на понедельник после несчастного случая в своем доме в Мон-Бороне (район Ниццы. – Прим. ред.)", – сообщает издание.По данным издания, в результате несчастного случая 76-летний исполнитель получил легкие травмы. Сам Джон ситуацию пока не прокомментировал. Отмечается, что музыкант отдыхает на Лазурном Береге с июля. Тогда его заметили на джазовом фестивале в Ницце.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, элтон джон, ницца, монако, знаменитости, слухи