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СМИ: Элтона Джона госпитализировали - РИА Новости, 28.08.2023
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Шоубиз
 
14:27 28.08.2023 (обновлено: 16:14 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/dzhon-1892674285.html
СМИ: Элтона Джона госпитализировали
СМИ: Элтона Джона госпитализировали - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ: Элтона Джона госпитализировали
Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своем доме на Французской Ривьере, сообщает французская газета Nice... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:27
2023-08-28T16:14
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своем доме на Французской Ривьере, сообщает французская газета Nice Matin со ссылкой на инсайдеров.&quot;Элтон Джон был госпитализирован в ночь с воскресенья на понедельник после несчастного случая в своем доме в Мон-Бороне (район Ниццы. – Прим. ред.)&quot;, – сообщает издание.По данным издания, в результате несчастного случая 76-летний исполнитель получил легкие травмы. Сам Джон ситуацию пока не прокомментировал. Отмечается, что музыкант отдыхает на Лазурном Береге с июля. Тогда его заметили на джазовом фестивале в Ницце.
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новости шоу-бизнеса, элтон джон, ницца, монако, знаменитости, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Элтон Джон, Ницца, Монако, Знаменитости, слухи
СМИ: Элтона Джона госпитализировали

СМИ: Элтона Джона госпитализировали после несчастного случая в его доме

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт певца Элтона Джона
Концерт певца Элтона Джона - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своем доме на Французской Ривьере, сообщает французская газета Nice Matin со ссылкой на инсайдеров.
«

"Элтон Джон был госпитализирован в ночь с воскресенья на понедельник после несчастного случая в своем доме в Мон-Бороне (район Ниццы. – Прим. ред.)", – сообщает издание.

По данным издания, в результате несчастного случая 76-летний исполнитель получил легкие травмы.
Сам Джон ситуацию пока не прокомментировал.
Отмечается, что музыкант отдыхает на Лазурном Береге с июля. Тогда его заметили на джазовом фестивале в Ницце.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЭлтон ДжонНиццаМонакоЗнаменитостислухи
 
 
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