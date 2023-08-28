https://ria.ru/20230828/dtp-1892668938.html
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 28.08.2023
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек
Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:08
2023-08-28T14:08
2023-08-28T14:08
происшествия
авто
собинский район
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892667993_107:110:1280:770_1920x0_80_0_0_c7d64d84771a4dacb78e2c3b9ef6eed3.jpg
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области, сообщается на сайте "МВД медиа". "Сегодня, 28 августа, на втором километре автодороги Собинка - Лакинск - Ставрово в Собинском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин и рейсового автобуса", - говорится в сообщении. По предварительным данным, автомобиль LADA выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, который от удара врезался в Chery. Автомобиль LADA, в свою очередь, столкнулся с внедорожником "Нива". "По состоянию на 13.00 имеется информация о 10 пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля "Лада" госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
собинский район
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892667993_189:0:1280:818_1920x0_80_0_0_0f2180b7ca9cf270c5c9fb23c4b12547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, собинский район, владимирская область
Происшествия, Авто, Собинский район, Владимирская область
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек
В ДТП в Собинском районе Владимирской области пострадали 12 человек
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости.
Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области, сообщается на сайте
"МВД медиа".
"Сегодня, 28 августа, на втором километре автодороги Собинка - Лакинск - Ставрово в Собинском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин и рейсового автобуса", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, автомобиль LADA выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, который от удара врезался в Chery. Автомобиль LADA, в свою очередь, столкнулся с внедорожником "Нива".
"По состоянию на 13.00 имеется информация о 10 пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля "Лада" госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь", - уточняется в сообщении.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году