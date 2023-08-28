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В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 28.08.2023
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14:08 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/dtp-1892668938.html
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 28.08.2023
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек
Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:08
2023-08-28T14:08
происшествия
авто
собинский район
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области, сообщается на сайте "МВД медиа". "Сегодня, 28 августа, на втором километре автодороги Собинка - Лакинск - Ставрово в Собинском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин и рейсового автобуса", - говорится в сообщении. По предварительным данным, автомобиль LADA выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, который от удара врезался в Chery. Автомобиль LADA, в свою очередь, столкнулся с внедорожником "Нива". "По состоянию на 13.00 имеется информация о 10 пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля "Лада" госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь", - уточняется в сообщении.
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собинский район
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происшествия, авто, собинский район, владимирская область
Происшествия, Авто, Собинский район, Владимирская область
В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек

В ДТП в Собинском районе Владимирской области пострадали 12 человек

© Фото : Управление МВД России по Владимирской областиДТП в Собинском районе Владимирской области
ДТП в Собинском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Управление МВД России по Владимирской области
ДТП в Собинском районе Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области, сообщается на сайте "МВД медиа".
"Сегодня, 28 августа, на втором километре автодороги Собинка - Лакинск - Ставрово в Собинском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин и рейсового автобуса", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, автомобиль LADA выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, который от удара врезался в Chery. Автомобиль LADA, в свою очередь, столкнулся с внедорожником "Нива".
"По состоянию на 13.00 имеется информация о 10 пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля "Лада" госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь", - уточняется в сообщении.
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