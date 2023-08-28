https://ria.ru/20230828/dtp-1892668938.html

В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек

В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 28.08.2023

В ДТП во Владимирской области пострадали двенадцать человек

Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:08

2023-08-28T14:08

2023-08-28T14:08

происшествия

авто

собинский район

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области, сообщается на сайте "МВД медиа". "Сегодня, 28 августа, на втором километре автодороги Собинка - Лакинск - Ставрово в Собинском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин и рейсового автобуса", - говорится в сообщении. По предварительным данным, автомобиль LADA выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, который от удара врезался в Chery. Автомобиль LADA, в свою очередь, столкнулся с внедорожником "Нива". "По состоянию на 13.00 имеется информация о 10 пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля "Лада" госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

собинский район

владимирская область

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происшествия, авто, собинский район, владимирская область