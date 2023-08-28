https://ria.ru/20230828/dtp-1892635712.html

В ДТП в Татарстане погиб человек

В ДТП в Татарстане погиб человек - РИА Новости, 28.08.2023

В ДТП в Татарстане погиб человек

Легковой автомобиль вылетел на "встречку" и столкнулся с двумя другими легковушками в Татарстане, один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщает... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:25

2023-08-28T12:25

2023-08-28T12:25

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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел на "встречку" и столкнулся с двумя другими легковушками в Татарстане, один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщает УГИБДД республики. Инцидент произошел еще в воскресенье, но известно о нем стало сейчас. "В 18.20 27 августа на 77-м километре автодороги М-7 "Волга"… в Арском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada X-RAY не выбрал безопасную скорость, при завершении обгона не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Škoda Rapid и Hyundai Solaris", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в результате ДТП один человек погиб и семь человек получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших - несовершеннолетний. Погибший был пассажиром автомобиля Lada X-RAY, также пострадали водитель и три пассажира данного автомобиля. Еще трое пострадавших - водитель и два пассажира (в том числе несовершеннолетний) - в автомобиле Škoda Rapid.

https://ria.ru/20230827/avariya-1892526220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гибдд мвд рф, угибдд, lada vesta, hyundai creta