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В ДТП в Татарстане погиб человек - РИА Новости, 28.08.2023
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12:25 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/dtp-1892635712.html
В ДТП в Татарстане погиб человек
В ДТП в Татарстане погиб человек - РИА Новости, 28.08.2023
В ДТП в Татарстане погиб человек
Легковой автомобиль вылетел на "встречку" и столкнулся с двумя другими легковушками в Татарстане, один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщает... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:25
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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел на "встречку" и столкнулся с двумя другими легковушками в Татарстане, один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщает УГИБДД республики. Инцидент произошел еще в воскресенье, но известно о нем стало сейчас. "В 18.20 27 августа на 77-м километре автодороги М-7 "Волга"… в Арском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada X-RAY не выбрал безопасную скорость, при завершении обгона не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Škoda Rapid и Hyundai Solaris", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, в результате ДТП один человек погиб и семь человек получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших - несовершеннолетний. Погибший был пассажиром автомобиля Lada X-RAY, также пострадали водитель и три пассажира данного автомобиля. Еще трое пострадавших - водитель и два пассажира (в том числе несовершеннолетний) - в автомобиле Škoda Rapid.
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гибдд мвд рф, угибдд, lada vesta, hyundai creta
ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, Lada Vesta, Hyundai Creta
В ДТП в Татарстане погиб человек

В Татарстане в ДТП с участием трех легковушек погиб один человек

© Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан/TelegramДТП на 77 км автодороги М-7 "Волга" в Арском районе в Татарстане
ДТП на 77 км автодороги М-7 Волга в Арском районе в Татарстане
© Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан/Telegram
ДТП на 77 км автодороги М-7 "Волга" в Арском районе в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел на "встречку" и столкнулся с двумя другими легковушками в Татарстане, один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщает УГИБДД республики.
Инцидент произошел еще в воскресенье, но известно о нем стало сейчас.
"В 18.20 27 августа на 77-м километре автодороги М-7 "Волга"… в Арском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada X-RAY не выбрал безопасную скорость, при завершении обгона не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Škoda Rapid и Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.
По информации ГИБДД, в результате ДТП один человек погиб и семь человек получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших - несовершеннолетний.
Погибший был пассажиром автомобиля Lada X-RAY, также пострадали водитель и три пассажира данного автомобиля. Еще трое пострадавших - водитель и два пассажира (в том числе несовершеннолетний) - в автомобиле Škoda Rapid.
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ГИБДД МВД РФУГИБДДLada VestaHyundai Creta
 
 
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