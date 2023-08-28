https://ria.ru/20230828/drony-1892622277.html
В Крыму сбили два украинских беспилотника
В Крыму сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2023
В Крыму сбили два украинских беспилотника
Два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:14
2023-08-28T11:14
2023-08-28T11:29
республика крым
безопасность
россия
в мире
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма.
https://ria.ru/20230828/energodar-1892623433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, безопасность, россия, в мире, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Безопасность, Россия, В мире, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму сбили два украинских беспилотника
Аксенов: на севере и западе Крыма ПВО сбила два украинских беспилотника