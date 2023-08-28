https://ria.ru/20230828/drony-1892622277.html

В Крыму сбили два украинских беспилотника

В Крыму сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2023

В Крыму сбили два украинских беспилотника

Два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:14

2023-08-28T11:14

2023-08-28T11:29

республика крым

безопасность

россия

в мире

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма.

https://ria.ru/20230828/energodar-1892623433.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, безопасность, россия, в мире, сергей аксенов (политик)