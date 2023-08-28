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В Крыму сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2023
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11:14 28.08.2023 (обновлено: 11:29 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/drony-1892622277.html
В Крыму сбили два украинских беспилотника
В Крыму сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2023
В Крыму сбили два украинских беспилотника
Два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:14
2023-08-28T11:29
республика крым
безопасность
россия
в мире
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма.
https://ria.ru/20230828/energodar-1892623433.html
республика крым
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республика крым, безопасность, россия, в мире, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Безопасность, Россия, В мире, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму сбили два украинских беспилотника

Аксенов: на севере и западе Крыма ПВО сбила два украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Энергодаре упали два украинских беспилотника
11:19
 
Республика КрымБезопасностьРоссияВ миреСергей Аксенов (политик)
 
 
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