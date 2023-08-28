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"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 28.08.2023 (обновлено: 10:20 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/drony-1892607290.html
"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами
"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами - РИА Новости, 28.08.2023
"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами
Украинские ударные дроны-камикадзе, в которых используется функция FPV (first person's view), на Запорожском направлении неоднократно атаковали российских... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:57
2023-08-28T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 28 авг - РИА Новости. Украинские ударные дроны-камикадзе, в которых используется функция FPV (first person's view), на Запорожском направлении неоднократно атаковали российских военврачей и команды, эвакуирующие раненых с поля боя, сообщил РИА Новости начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин. First person's view - тип беспилотника с установленной на нем камерой, которая используется оператором для управления дроном. &quot;То, что медиков, конечно, стараются ликвидировать, это есть такое. Поскольку вот наш товарищ, на год младше выпуска, недавно погиб. Офицер. Эвакуировал в составе эвакогруппы раненых на технике. И его дроном-камикадзе подбили… Так же подбили, знаю, медиков, с которыми лично контактировал, работал длительное время. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них&quot;, - сказал собеседник агентства.Военврач считает, что украинская армия сознательно и злонамерено бьет по медицинским работникам и эвакуационным командам российской армии, так как операторы FPV-дронов видят, куда пикируют и какую цель уничтожают.
https://ria.ru/20230723/mediki-1885762330.html
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами

Российский хирург: FPV-дроны ВСУ специально охотятся за военврачами ВС РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 28 авг - РИА Новости. Украинские ударные дроны-камикадзе, в которых используется функция FPV (first person's view), на Запорожском направлении неоднократно атаковали российских военврачей и команды, эвакуирующие раненых с поля боя, сообщил РИА Новости начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин.
First person's view - тип беспилотника с установленной на нем камерой, которая используется оператором для управления дроном.
«

"То, что медиков, конечно, стараются ликвидировать, это есть такое. Поскольку вот наш товарищ, на год младше выпуска, недавно погиб. Офицер. Эвакуировал в составе эвакогруппы раненых на технике. И его дроном-камикадзе подбили… Так же подбили, знаю, медиков, с которыми лично контактировал, работал длительное время. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них", - сказал собеседник агентства.

Военврач считает, что украинская армия сознательно и злонамерено бьет по медицинским работникам и эвакуационным командам российской армии, так как операторы FPV-дронов видят, куда пикируют и какую цель уничтожают.
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