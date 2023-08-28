https://ria.ru/20230828/drony-1892607290.html

"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами

"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами - РИА Новости, 28.08.2023

"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами

Украинские ударные дроны-камикадзе, в которых используется функция FPV (first person's view), на Запорожском направлении неоднократно атаковали российских... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:57

2023-08-28T09:57

2023-08-28T10:20

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 28 авг - РИА Новости. Украинские ударные дроны-камикадзе, в которых используется функция FPV (first person's view), на Запорожском направлении неоднократно атаковали российских военврачей и команды, эвакуирующие раненых с поля боя, сообщил РИА Новости начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин. First person's view - тип беспилотника с установленной на нем камерой, которая используется оператором для управления дроном. "То, что медиков, конечно, стараются ликвидировать, это есть такое. Поскольку вот наш товарищ, на год младше выпуска, недавно погиб. Офицер. Эвакуировал в составе эвакогруппы раненых на технике. И его дроном-камикадзе подбили… Так же подбили, знаю, медиков, с которыми лично контактировал, работал длительное время. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них", - сказал собеседник агентства.Военврач считает, что украинская армия сознательно и злонамерено бьет по медицинским работникам и эвакуационным командам российской армии, так как операторы FPV-дронов видят, куда пикируют и какую цель уничтожают.

https://ria.ru/20230723/mediki-1885762330.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина