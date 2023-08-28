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Черноморский флот может получить новый дрон "Сарыч-2" - РИА Новости, 28.08.2023
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Новое оружие России
 
03:48 28.08.2023 (обновлено: 03:52 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/dron-1892590226.html
Черноморский флот может получить новый дрон "Сарыч-2"
Черноморский флот может получить новый дрон "Сарыч-2" - РИА Новости, 28.08.2023
Черноморский флот может получить новый дрон "Сарыч-2"
Черноморский флот (ЧФ) России может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошёл... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T03:48
2023-08-28T03:52
безопасность
технологии
россия
черноморский флот вмф россии
новое оружие россии
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) России может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошёл апробацию на ЧФ, сообщил РИА Новости руководитель московского представительства предприятия-разработчика данного БЛА "Робоавиа" (Крым, Симферополь) Валентин Киселев. &quot;Сейчас наш разведывательный беспилотник &quot;Сарыч-2&quot; проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте. Кроме того, партии этих дронов были закуплены по спецзаказу и в некоторые подразделения, финансируемые правительством Крыма&quot;, — рассказал он.Говоря о технических особенностях машины, собеседник агентства пояснил, что "Сарыч" оснащен электродвигателем, выполнен по схеме "летающее крыло". Взлётная масса беспилотника – 14 килограммов, размах крыла – 3,1 метра, максимальная высота полёта 5 километров, скорость до 108 км/ч. "Наша разработка оснащается видеокамерой и тепловизором – имеет 60-кратное увеличение в HD-формате и бортовой компьютер, установленный на БЛА. С помощью машинного зрения "Сарыч" может обнаружить технику противника на расстоянии до 2,5 километров. Также бортовой компьютер сам её отслеживает и высчитывает её координаты, значительно облегчая работу оператора беспилотника", - сказал Киселёв. Представитель компании-разработчика подчеркнул, что "Сарыч" имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым БЛА может вернуться на базу даже в случае полной потери связи. "Максимальное время полёта, показанное на испытаниях – 4 часа 22 минуты, правда, тогда "Сарыч" летал фактически пустой, в идеальных условиях полигона. В реальной боевой обстановке при ветре и воздействии противника этот дрон сможет летать где-то в течение 2,5 часов", — добавил собеседник агентства. Ранее Киселев сообщал РИА Новости о другой перспективной разработке "Робоавиа" - создаваемом в интересах Сухопутных войск РФ ударном дроне "Сюрприз", способном нести две мины калибра 82 миллиметра. Данный БЛА выполнен в виде квадрокоптера, который может складываться и перевозиться в рюкзаке. Масса коптера составляет 24 килограмма, аппарат может поднять максимальную полезную нагрузку в семь килограммов.
https://ria.ru/20230818/vooruzheniya-1890767258.html
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безопасность, технологии, россия, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Технологии, Россия, Черноморский флот ВМФ России, Новое оружие России
Черноморский флот может получить новый дрон "Сарыч-2"

"Робоавиа": Черноморский флот может получить новый дрон-летающее крыло "Сарыч-2"

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) России может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошёл апробацию на ЧФ, сообщил РИА Новости руководитель московского представительства предприятия-разработчика данного БЛА "Робоавиа" (Крым, Симферополь) Валентин Киселев.
«

"Сейчас наш разведывательный беспилотник "Сарыч-2" проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте. Кроме того, партии этих дронов были закуплены по спецзаказу и в некоторые подразделения, финансируемые правительством Крыма", — рассказал он.

Говоря о технических особенностях машины, собеседник агентства пояснил, что "Сарыч" оснащен электродвигателем, выполнен по схеме "летающее крыло". Взлётная масса беспилотника – 14 килограммов, размах крыла – 3,1 метра, максимальная высота полёта 5 километров, скорость до 108 км/ч.
"Наша разработка оснащается видеокамерой и тепловизором – имеет 60-кратное увеличение в HD-формате и бортовой компьютер, установленный на БЛА. С помощью машинного зрения "Сарыч" может обнаружить технику противника на расстоянии до 2,5 километров. Также бортовой компьютер сам её отслеживает и высчитывает её координаты, значительно облегчая работу оператора беспилотника", - сказал Киселёв.
Представитель компании-разработчика подчеркнул, что "Сарыч" имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым БЛА может вернуться на базу даже в случае полной потери связи.
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"Максимальное время полёта, показанное на испытаниях – 4 часа 22 минуты, правда, тогда "Сарыч" летал фактически пустой, в идеальных условиях полигона. В реальной боевой обстановке при ветре и воздействии противника этот дрон сможет летать где-то в течение 2,5 часов", — добавил собеседник агентства.
Ранее Киселев сообщал РИА Новости о другой перспективной разработке "Робоавиа" - создаваемом в интересах Сухопутных войск РФ ударном дроне "Сюрприз", способном нести две мины калибра 82 миллиметра.
Данный БЛА выполнен в виде квадрокоптера, который может складываться и перевозиться в рюкзаке. Масса коптера составляет 24 килограмма, аппарат может поднять максимальную полезную нагрузку в семь килограммов.
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