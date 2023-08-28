https://ria.ru/20230828/donbass-1892631904.html
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе - РИА Новости, 28.08.2023
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе
Киев уже не один год совершает военные преступления, обстреливая Донецкую Народную Республику, заявила независимая журналистка Ева Бартлетт в эфире Redacted. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:02
2023-08-28T12:02
2023-08-28T14:30
донбасс
киев
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев уже не один год совершает военные преступления, обстреливая Донецкую Народную Республику, заявила независимая журналистка Ева Бартлетт в эфире Redacted."Я пошла на рынок, который попал под обстрел ракетами "Град", — рассказала она.По ее словам, ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей. При этом журналистка не уточнила, в каком именно из городов Донбасса это произошло.Бартлетт добавила, что для местных жителей постоянные обстрелы уже в порядке вещей."Намеренные удары по скоплению гражданских — это военное преступление <...> И все эти люди, которые говорят про войну с Россией, игнорируют тот факт, что Киев ведет ее против республик Донбасса уже восемь лет", — заявила журналистка.Изначально жители ДНР не желали автономии, они лишь выступали против распространения нацизма и переписывания истории, но именно из-за этого желания Киев и начал их убивать, добавила Бартлетт.
https://ria.ru/20230828/drony-1892607290.html
https://ria.ru/20230818/frantsuz-1890654699.html
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донбасс, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Донбасс, Киев, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе
Журналистка Бартлетт: Киев совершает военные преступления уже более восьми лет