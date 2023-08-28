Рейтинг@Mail.ru
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 28.08.2023 (обновлено: 14:30 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/donbass-1892631904.html
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе - РИА Новости, 28.08.2023
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе
Киев уже не один год совершает военные преступления, обстреливая Донецкую Народную Республику, заявила независимая журналистка Ева Бартлетт в эфире Redacted. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:02
2023-08-28T14:30
донбасс
киев
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_0:29:3067:1754_1920x0_80_0_0_6125b69c6c740eb7a4b0a8ec63e57ad0.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев уже не один год совершает военные преступления, обстреливая Донецкую Народную Республику, заявила независимая журналистка Ева Бартлетт в эфире Redacted."Я пошла на рынок, который попал под обстрел ракетами "Град", — рассказала она.По ее словам, ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей. При этом журналистка не уточнила, в каком именно из городов Донбасса это произошло.Бартлетт добавила, что для местных жителей постоянные обстрелы уже в порядке вещей."Намеренные удары по скоплению гражданских — это военное преступление &lt;...&gt; И все эти люди, которые говорят про войну с Россией, игнорируют тот факт, что Киев ведет ее против республик Донбасса уже восемь лет", — заявила журналистка.Изначально жители ДНР не желали автономии, они лишь выступали против распространения нацизма и переписывания истории, но именно из-за этого желания Киев и начал их убивать, добавила Бартлетт.
https://ria.ru/20230828/drony-1892607290.html
https://ria.ru/20230818/frantsuz-1890654699.html
донбасс
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c83de7a326f1f803056aa931280c1e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Донбасс, Киев, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Игнорируют. Канадскую журналистку шокировала реальность на Донбассе

Журналистка Бартлетт: Киев совершает военные преступления уже более восьми лет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев уже не один год совершает военные преступления, обстреливая Донецкую Народную Республику, заявила независимая журналистка Ева Бартлетт в эфире Redacted.
«
"Я пошла на рынок, который попал под обстрел ракетами "Град", — рассказала она.
По ее словам, ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей. При этом журналистка не уточнила, в каком именно из городов Донбасса это произошло.
Бартлетт добавила, что для местных жителей постоянные обстрелы уже в порядке вещей.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
"Видят, куда бьют". FPV-дроны ВСУ охотятся за российскими военврачами
09:57
"Намеренные удары по скоплению гражданских — это военное преступление <...> И все эти люди, которые говорят про войну с Россией, игнорируют тот факт, что Киев ведет ее против республик Донбасса уже восемь лет", — заявила журналистка.
Изначально жители ДНР не желали автономии, они лишь выступали против распространения нацизма и переписывания истории, но именно из-за этого желания Киев и начал их убивать, добавила Бартлетт.
Эрван после ранения
"Реальность оказалась иной". Как французский шпион стал воевать за Донбасс
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала