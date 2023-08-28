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Порядка 1,5 тыс. дольщиков получили жилье в Подмосковье в августе
Порядка 1,5 тыс. дольщиков получили жилье в Подмосковье в августе - РИА Новости, 28.08.2023
Порядка 1,5 тыс. дольщиков получили жилье в Подмосковье в августе
В августе 1,5 тыс. дольщиков из Подмосковья получили квартиры в новых домах. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова назвала данный вопрос... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:12
2023-08-28T15:12
2023-08-28T15:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
инна федотова
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В августе 1,5 тыс. дольщиков из Подмосковья получили квартиры в новых домах. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова назвала данный вопрос одним из самых приоритетных. Об этом сообщил телеканал "360"."Продолжаем работать. В сентябре планируем с помощью инвесторов и регионального фонда защиты прав граждан долевого участия достроить еще 52 многоквартирных дома и начать выдавать ключи от квартир 2,5 тыс. дольщиков", – отметила Федотова.В Минжилполитики Подмосковья сообщили, что в августе завершили строительство пяти многоквартирных домов. Дольщики смогли заселиться в ЖК "Белые росы" в Котельниках, "Президентский" в Лыткарине, "Шепчинки" в Подольске и "Дмитров Парк".
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московская область (подмосковье), инна федотова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Инна Федотова