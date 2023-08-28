https://ria.ru/20230828/dnr-1892648016.html
Пушилин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР
Пушилин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР - РИА Новости, 28.08.2023
Пушилин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР
Подготовка к осенне-зимнему периоду в ДНР идет в соответствии с планом, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:22
2023-08-28T13:22
2023-08-28T13:22
донецкая народная республика
енакиево
денис пушилин
докучаевск
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подготовка к осенне-зимнему периоду в ДНР идет в соответствии с планом, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду – она идет в соответствии с планом: выполняется комплексная подготовка многоквартирных домов, объектов соцсферы, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения", - написал врио главы ДНР в своем телеграм-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона. Врио главы ДНР подчеркнул, что в каждом из регионов республики еще есть задачи, требующие решения. Он обратил внимание на отставание в подготовке канализационных сетей в Першотравневом районе и Енакиево, по подготовке школ и медучреждений в Зугрэсе, а также учебных заведений в Докучаевске и Харцызске. Однако Пушилин отметил, что "каждый из глав городов и районов знает свои проблемы", все озвученные на совещании задачи находятся под особым контролем. Две недели назад врио главы ДНР сообщил, что почти 25 тысяч домов и 2 тысячи объектов социальной сферы в ДНР подготовят к новому отопительному сезону. Спустя неделю Пушилин заявил, что подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объектах коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%. В начале августа правительство ДНР утвердило план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, электроэнергетики, социальной сферы и жилищного фонда к работе в предстоящий отопительный сезон. В этом плане четко определены все задачи, сроки их реализации и ответственные за них исполнители. В правительстве подчеркнули, что подготовительные мероприятия расписаны вплоть до ноября текущего года.
https://ria.ru/20230828/pushilin-1892611182.html
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донецкая народная республика, енакиево, денис пушилин, докучаевск
Донецкая Народная Республика, Енакиево, Денис Пушилин, Докучаевск
Пушилин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР
Пушилин: подготовка к отопительному сезону в ДНР идет по плану
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подготовка к осенне-зимнему периоду в ДНР идет в соответствии с планом, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду – она идет в соответствии с планом: выполняется комплексная подготовка многоквартирных домов, объектов соцсферы, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения", - написал врио главы ДНР в своем телеграм-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона.
Врио главы ДНР подчеркнул, что в каждом из регионов республики еще есть задачи, требующие решения. Он обратил внимание на отставание в подготовке канализационных сетей в Першотравневом районе и Енакиево
, по подготовке школ и медучреждений в Зугрэсе, а также учебных заведений в Докучаевске
и Харцызске
. Однако Пушилин отметил, что "каждый из глав городов и районов знает свои проблемы", все озвученные на совещании задачи находятся под особым контролем.
Две недели назад врио главы ДНР сообщил, что почти 25 тысяч домов и 2 тысячи объектов социальной сферы в ДНР подготовят к новому отопительному сезону. Спустя неделю Пушилин заявил, что подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объектах коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%.
В начале августа правительство ДНР утвердило план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, электроэнергетики, социальной сферы и жилищного фонда к работе в предстоящий отопительный сезон. В этом плане четко определены все задачи, сроки их реализации и ответственные за них исполнители. В правительстве подчеркнули, что подготовительные мероприятия расписаны вплоть до ноября текущего года.
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