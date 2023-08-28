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Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки
Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки - РИА Новости, 28.08.2023
Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о возможном выходе губернатора штата Флорида Рона Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:57
2023-08-28T18:57
2023-08-28T18:57
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о возможном выходе губернатора штата Флорида Рона Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате. "В политических кругах сильны слухи, что Рон Десанктимониус (ироничное прозвище, данное Трампом губернатору Флориды - ред.) ... выпадет из президентской гонки", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что нынешняя президентская кампания Десантиса проходит "неуклюже", его политические рейтинги "абсолютно обвалились", а вместо президентских амбиций он будет бороться за место в сенате от штата Флорида. По мнению экспертов РИА Новости, Десантис не смог воспользоваться недавними республиканскими дебатами, чтобы усилить свои позиции в борьбе за номинацию от своей партии, в то время как другие кандидаты выступили более успешно. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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в мире, сша, южная каролина, дональд трамп, рон десантис, оон, майк пенс, нью-джерси
В мире, США, Южная Каролина, Дональд Трамп, Рон Десантис, ООН, Майк Пенс, Нью-Джерси
Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки
Трамп рассказал о слухах о возможном выходе Десантиса из президентской гонки
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о возможном выходе губернатора штата Флорида Рона Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате.
"В политических кругах сильны слухи, что Рон Десанктимониус (ироничное прозвище, данное Трампом губернатору Флориды - ред.) ... выпадет из президентской гонки", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что нынешняя президентская кампания Десантиса проходит "неуклюже", его политические рейтинги "абсолютно обвалились", а вместо президентских амбиций он будет бороться за место в сенате от штата Флорида.
По мнению экспертов РИА Новости, Десантис не смог воспользоваться недавними республиканскими дебатами, чтобы усилить свои позиции в борьбе за номинацию от своей партии, в то время как другие кандидаты выступили более успешно.
Следующие выборы президента США
пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс
, бизнесмен Вивек Рамасвами
, бывший постпред США при ООН Никки Хейли
, сенатор от штата Южная Каролина
Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи
и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден
в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов