https://ria.ru/20230828/desantis-1892762616.html

Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки

Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки - РИА Новости, 28.08.2023

Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о возможном выходе губернатора штата Флорида Рона Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:57

2023-08-28T18:57

2023-08-28T18:57

в мире

сша

южная каролина

дональд трамп

рон десантис

оон

майк пенс

нью-джерси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141804_132:0:3072:1654_1920x0_80_0_0_904610b50196904ceea6f3bf0989b6bd.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о возможном выходе губернатора штата Флорида Рона Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате. "В политических кругах сильны слухи, что Рон Десанктимониус (ироничное прозвище, данное Трампом губернатору Флориды - ред.) ... выпадет из президентской гонки", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что нынешняя президентская кампания Десантиса проходит "неуклюже", его политические рейтинги "абсолютно обвалились", а вместо президентских амбиций он будет бороться за место в сенате от штата Флорида. По мнению экспертов РИА Новости, Десантис не смог воспользоваться недавними республиканскими дебатами, чтобы усилить свои позиции в борьбе за номинацию от своей партии, в то время как другие кандидаты выступили более успешно. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230828/bayden-1892618269.html

сша

южная каролина

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная каролина, дональд трамп, рон десантис, оон, майк пенс, нью-джерси