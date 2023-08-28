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Глава МИД Сербии планирует посетить Россию до конца 2023 года - РИА Новости, 28.08.2023
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13:04 28.08.2023 (обновлено: 13:16 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/dadich-1892643722.html
Глава МИД Сербии планирует посетить Россию до конца 2023 года
Глава МИД Сербии планирует посетить Россию до конца 2023 года - РИА Новости, 28.08.2023
Глава МИД Сербии планирует посетить Россию до конца 2023 года
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в эфире TV Happy, что до конца этого года планирует посетить РФ и встретиться с министром иностранных... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:04
2023-08-28T13:16
сербия
россия
в мире
ивица дачич
сергей лавров
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БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в эфире TV Happy, что до конца этого года планирует посетить РФ и встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым."До конца года должен буду посетить Москву... Мы не будем говорить ни о чем другом, кроме наших двусторонних отношений, и о том, что касается межправкомиссии, конечно, встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым. Если может (глава МИД Венгрии Петер - ред.) Сийярто поехать в Москву, почему не могли бы и мы", - заявил Дачич.Первый замглавы правительства Сербии является сопредседателем межправкомиссии по экономическому и научному сотрудничеству с РФ.
https://ria.ru/20230818/serbiya-1890764503.html
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сербия, россия, в мире, ивица дачич, сергей лавров
Сербия, Россия, В мире, Ивица Дачич, Сергей Лавров
Глава МИД Сербии планирует посетить Россию до конца 2023 года

Глава МИД Сербии хочет посетить Россию и встретиться с Лавровым до конца года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИвица Дачич
Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ивица Дачич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в эфире TV Happy, что до конца этого года планирует посетить РФ и встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"До конца года должен буду посетить Москву... Мы не будем говорить ни о чем другом, кроме наших двусторонних отношений, и о том, что касается межправкомиссии, конечно, встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым. Если может (глава МИД Венгрии Петер - ред.) Сийярто поехать в Москву, почему не могли бы и мы", - заявил Дачич.
Первый замглавы правительства Сербии является сопредседателем межправкомиссии по экономическому и научному сотрудничеству с РФ.
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