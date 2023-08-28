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Дипломы китайских студентов могут аннулировать из-за использования ИИ
Дипломы китайских студентов могут аннулировать из-за использования ИИ - РИА Новости, 28.08.2023
Дипломы китайских студентов могут аннулировать из-за использования ИИ
В Китае обсудили законопроект, согласно которому студенты, использовавшие технологии искусственного интеллекта (ИИ) для написания своих выпускных работ, не... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:55
2023-08-28T18:55
2023-08-28T18:55
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китай
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технологии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Китае обсудили законопроект, согласно которому студенты, использовавшие технологии искусственного интеллекта (ИИ) для написания своих выпускных работ, не смогут получить диплом о высшем образовании, сообщает газета China Daily.Постоянный Комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в понедельник обсудил законопроект об аннулировании дипломов тех студентов, которые использовали нечестные методы для написания своей научной работы. Так, студент может не получить документ о высшем образовании, если в его научной работе будет найден плагиат или искажение данных, а также если работа была написана с помощью искусственного интеллекта. В законопроекте также отмечается, что диплома будут лишены и те студенты, которые выдавали себя за других людей или использовали незаконные методы при поступлении в вуз. Более того, поступившие в университет под чужим именем будут привлечены к уголовной ответственности. Ранее СМИ сообщали, что 15 августа вступают в силу временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта. Они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу национальную безопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию.
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в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей, технологии
В мире, Китай, Всекитайское собрание народных представителей, Технологии
Дипломы китайских студентов могут аннулировать из-за использования ИИ
China Daily: дипломы китайских студентов могут аннулировать при использовании ИИ