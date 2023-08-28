https://ria.ru/20230828/cherv-1892774409.html

В Австралии из мозга женщины извлекли живого червя

В Австралии из мозга женщины извлекли живого червя - РИА Новости, 28.08.2023

В Австралии из мозга женщины извлекли живого червя

Австралийские врачи из Канберры впервые извлекли из мозга человека живого червя, сообщила газета Guardian со ссылкой на врача-инфекциониста городской больницы... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:45

2023-08-28T19:45

2023-08-28T19:45

канберра

в мире

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Австралийские врачи из Канберры впервые извлекли из мозга человека живого червя, сообщила газета Guardian со ссылкой на врача-инфекциониста городской больницы Санйаю Сенанаяке. "Ophidascaris robertsi - круглый червь, встречающийся у питонов. Пациент Канберры стал первым в мире случаем, когда этого паразита обнаруживают у человека", - отмечает издание. По информации Guardian, восьмисантиметрового червя извлекли у 64-летней пациентки, впервые обратившейся за помощью в 2021 году. Тогда она жаловалась на боли в животе, диарею, постоянный сухой кашель, лихорадку и ночную потливость. В 2022 году к симптомам добавились забывчивость и депрессия, из-за чего женщину направили на МРТ головного мозга. Были обнаружены отклонения, требующие операции. Как сообщил Сенанаяке, червь обычно встречается у ковровых питонов, которые как раз обитают около дома пациентки. Вероятно, червь был в траве, которую женщина собирала в качестве пищи. Врач добавил, что заражение червем Ophidascaris не передается от человека к человеку и не вызовет пандемию, подобную COVID-19 или лихорадке Эбола. "Однако эта змея и паразит живут и в других частях мира, так что в будущем другие случаи будут обнаружены в других странах", - заметил он.

https://ria.ru/20230207/cherv-1850357474.html

https://ria.ru/20220506/kista-1787198526.html

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канберра, в мире