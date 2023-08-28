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Бюджет Калужской области за I полугодие 2023 года исполнили с профицитом

Бюджет Калужской области за I полугодие 2023 года исполнили с профицитом - РИА Новости, 28.08.2023

Бюджет Калужской области за I полугодие 2023 года исполнили с профицитом

Бюджет Калужской области за I полугодие 2023 года исполнен с профицитом в 1,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:15

2023-08-28T15:15

2023-08-28T15:15

калужская область

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Бюджет Калужской области за I полугодие 2023 года исполнен с профицитом в 1,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства обсудили исполнение областного бюджета за первое полугодие 2023 года. Обращаясь к коллегам, губернатор Владислав Шапша отметил, что экономика региона "достаточно уверенно преодолевает неблагоприятные обстоятельства". По его словам, в июле промышленное производство выросло почти на 16% по отношению к июлю прошлого года. "Рост фиксируется во многих отраслях. Так, производство компьютеров и электронных изделий за полгода увеличилось на 70%. Рост производства бумаги составил 30%. Объём производства в химической промышленности рос с темпом 15%. С ростом работает сельское хозяйство. Хорошие показатели в строительстве, торговле, сфере услуг", - сообщил губернатор. По информации министра финансов региона Валентины Авдеевой, доходы областного бюджета за I полугодие 2023 года исполнены в сумме 41,709 миллиарда рублей, что на 1,984 миллиарда рублей или на 5% больше поступлений за аналогичный период 2022 года. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 32,497 миллиарда рублей, что на 1,502 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года, темп роста составил 105%. Расходы в I полугодии 2023 года исполнены в сумме 39,995 миллиарда рублей или на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На финансирование расходов социального характера направлено 27,163 миллиарда рублей или 68% от общего объема расходов, сообщила Авдеева. "В целом по итогам исполнения областного бюджета в I полугодии 2023 года сложился профицит в объеме 1 миллиард 713 миллионов рублей", - сообщает областное правительство. Подводя итог, Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что "несмотря на изменение экономических условий, мы сохраняем устойчивую бюджетную ситуацию – выросли налоговые и неналоговые поступления, достигнут профицит бюджета, долговая нагрузка находится на экономически безопасном уровне". Губернатор также затронул тему подготовки бюджета на следующий трехлетний период. Он отметил, что в этом году проект федерального закона о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будет внесён в Государственную думу до 1 октября. "Я прошу членов правительства в оставшееся время настойчиво поработать с коллегами из федеральных структур, нашими представителями в Государственной думе и Федеральном собрании с тем, чтобы интересы региона были максимально учтены при формировании главного финансового документа страны", – поставил задачу губернатор.

https://ria.ru/20230811/tsentr-1889555897.html

https://ria.ru/20230821/shkoly-1891358007.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша