https://ria.ru/20230828/briks-1892716591.html

Путин обсудил с премьером Индии договоренности в рамках БРИКС

Путин обсудил с премьером Индии договоренности в рамках БРИКС - РИА Новости, 28.08.2023

Путин обсудил с премьером Индии договоренности в рамках БРИКС

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, собеседники отметили значимость договоренностей недавнего саммита БРИКС,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:39

2023-08-28T16:39

2023-08-28T17:50

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, собеседники отметили значимость договоренностей недавнего саммита БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля."Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего — расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах", — говорится в пресс-релизе.Путин и Моди договорились о тесном взаимодействии при переходе председательства в БРИКС от Индии к России в новом году.Также собеседники обменялись мнениями в преддверии саммита G20 в Нью-Дели в сентябре.Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что о формате российского участия в мероприятии Кремль проинформирует дополнительно.Кроме того, Путин и Моди рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, которые развиваются "в духе особо привилегированного стратегического партнерства", и отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества."Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры", — добавили в Кремле.Также Путин вновь поздравил Моди с успешной посадкой индийской станции "Чандраян-3" на Луну и подтвердил готовность развивать двустороннее сотрудничество в космосе.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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брикс, нарендра моди, индия, владимир путин, в мире