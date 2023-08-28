https://ria.ru/20230828/brakonery-1892586715.html

В Магадане задержали крабовых браконьеров

В Магадане задержали крабовых браконьеров - РИА Новости, 28.08.2023

В Магадане задержали крабовых браконьеров

Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли партию клешней краба и обнаружили заполненные браконьерские крабовые и креветочные ловушки в бухте Нагаева в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T01:24

2023-08-28T01:24

2023-08-28T01:24

происшествия

магадан

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600914733_0:223:3070:1950_1920x0_80_0_0_5366a4004f1054483d7af72d69c08754.jpg

МАГАДАН, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли партию клешней краба и обнаружили заполненные браконьерские крабовые и креветочные ловушки в бухте Нагаева в Магадане, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району. "Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в районе бухты Нагаево была проведена проверка автомобиля, буксирующего прицеп с маломерным судном. Обнаружено шесть мешков с конечностями синего краба, количество которого, в пересчете на особи, составляет 170 штук. В акватории бухты по данным из изъятого обнаружено 19 крабовых и 12 креветочных ловушек", - говорится в сообщении. Сообщается также, что биоресурсы, извлеченные из ловушек, возвращены в естественную среду обитания. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". "Незаконно добытая крабовая продукция, а также средства добычи, маломерное судно с подвесным мотором, изъяты", - уточняет пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/rybaki-1889264287.html

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, магадан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)