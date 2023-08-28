https://ria.ru/20230828/brakonery-1892586715.html
В Магадане задержали крабовых браконьеров
В Магадане задержали крабовых браконьеров - РИА Новости, 28.08.2023
В Магадане задержали крабовых браконьеров
Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли партию клешней краба и обнаружили заполненные браконьерские крабовые и креветочные ловушки в бухте Нагаева в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T01:24
2023-08-28T01:24
2023-08-28T01:24
происшествия
магадан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАГАДАН, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли партию клешней краба и обнаружили заполненные браконьерские крабовые и креветочные ловушки в бухте Нагаева в Магадане, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району. "Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в районе бухты Нагаево была проведена проверка автомобиля, буксирующего прицеп с маломерным судном. Обнаружено шесть мешков с конечностями синего краба, количество которого, в пересчете на особи, составляет 170 штук. В акватории бухты по данным из изъятого обнаружено 19 крабовых и 12 креветочных ловушек", - говорится в сообщении. Сообщается также, что биоресурсы, извлеченные из ловушек, возвращены в естественную среду обитания. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". "Незаконно добытая крабовая продукция, а также средства добычи, маломерное судно с подвесным мотором, изъяты", - уточняет пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/rybaki-1889264287.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магадан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Магадане задержали крабовых браконьеров
В Магадане задержали крабовых браконьеров с шестью мешками клешней
МАГАДАН, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли партию клешней краба и обнаружили заполненные браконьерские крабовые и креветочные ловушки в бухте Нагаева в Магадане, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.
"Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в районе бухты Нагаево была проведена проверка автомобиля, буксирующего прицеп с маломерным судном. Обнаружено шесть мешков с конечностями синего краба, количество которого, в пересчете на особи, составляет 170 штук. В акватории бухты по данным из изъятого обнаружено 19 крабовых и 12 креветочных ловушек", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что биоресурсы, извлеченные из ловушек, возвращены в естественную среду обитания. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".
"Незаконно добытая крабовая продукция, а также средства добычи, маломерное судно с подвесным мотором, изъяты", - уточняет пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.
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