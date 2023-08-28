Украина призвала усилить контроль за компонентами для российских БПЛА
Украина призвала усилить контроль за импортными компонентами для российских БПЛА
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На Украине предлагают усилить контроль за импортными компонентами для российских дронов, сообщает в понедельник пресс-служба Владимира Зеленского на своем сайте.
По данным пресс-службы, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России, которую возглавляют руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-посол США в РФ Майкл Макфол, "изучила 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российские войска на поле боя на Украине". По словам Ермака, компоненты для дронов, в частности микроэлектроника, происходят из разных государств, среди которых страны-союзники Украины.
"Вопрос требует совместного немедленного реагирования... Предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе кодов Гармонизированной системы", - говорится в сообщении.
Также компании, согласно предложениям экспертов, должны разработать четкие инструкции по соблюдению требований законодательства. Рекомендовано правительствам провести расследования в отношении известных компаний, которые не придерживаются "определенной санкционной политики".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.