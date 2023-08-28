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Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье

Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье - РИА Новости, 28.08.2023

Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье

В Подмосковье к концу подходит третий этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Работы завершены на 60%. Такой информацией поделился зампред... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:32

2023-08-28T18:32

2023-08-28T18:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Подмосковье к концу подходит третий этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Работы завершены на 60%. Такой информацией поделился зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360".За месяц от ядовитого растения обработали более 430 гектаров."В защитных лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется скашивание. Это не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях", – отметил Филимонов.Наибольшая площадь территории приведена в порядок в Бородинском, Егорьевском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, и Шатурском лесничествах, а также лесничестве "Русский лес".Комитет лесного хозяйства региона заключил шесть соглашений по удалению борщевика в текущем году. Работы проводят с учетом обращений жителей региона.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), георгий филимонов