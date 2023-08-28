Рейтинг@Mail.ru
Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:32 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/borschevik-1892748629.html
Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье
Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье - РИА Новости, 28.08.2023
Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье
В Подмосковье к концу подходит третий этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Работы завершены на 60%. Такой информацией поделился зампред... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:32
2023-08-28T18:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_a8224d83dd50b28fe6e014a09105a9b7.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Подмосковье к концу подходит третий этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Работы завершены на 60%. Такой информацией поделился зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360".За месяц от ядовитого растения обработали более 430 гектаров."В защитных лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется скашивание. Это не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях", – отметил Филимонов.Наибольшая площадь территории приведена в порядок в Бородинском, Егорьевском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, и Шатурском лесничествах, а также лесничестве "Русский лес".Комитет лесного хозяйства региона заключил шесть соглашений по удалению борщевика в текущем году. Работы проводят с учетом обращений жителей региона.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_f817c785ce479214ff7d2b2f906f8175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Обработку территорий от борщевика провели в Подмосковье

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского в Можайском районе Московской области
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Подмосковье к концу подходит третий этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Работы завершены на 60%. Такой информацией поделился зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360".
За месяц от ядовитого растения обработали более 430 гектаров.
«
"В защитных лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется скашивание. Это не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях", – отметил Филимонов.
Наибольшая площадь территории приведена в порядок в Бородинском, Егорьевском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, и Шатурском лесничествах, а также лесничестве "Русский лес".
Комитет лесного хозяйства региона заключил шесть соглашений по удалению борщевика в текущем году. Работы проводят с учетом обращений жителей региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала