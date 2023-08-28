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Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 28.08.2023 (обновлено: 06:36 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/blindazh-1892594694.html
Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео
Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео - РИА Новости, 28.08.2023
Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео
Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:33
2023-08-28T06:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащих, разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом ВСУ определила их блиндаж, в который периодически прятался личный состав во время работы БПЛА и артиллерии. На кадрах можно видеть работу оператора дрона, в результате чего был поражен вражеский блиндаж. По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки ликвидированы 144 района скопления живой силы и техники украинских военных, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, два самолета Су-25, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 беспилотников.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео

Российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром с помощью FPV-дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА Новости.
По словам военнослужащих, разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом ВСУ определила их блиндаж, в который периодически прятался личный состав во время работы БПЛА и артиллерии. На кадрах можно видеть работу оператора дрона, в результате чего был поражен вражеский блиндаж.
По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки ликвидированы 144 района скопления живой силы и техники украинских военных, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, два самолета Су-25, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 беспилотников.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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