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Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео

Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео - РИА Новости, 28.08.2023

Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео

Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:33

2023-08-28T06:33

2023-08-28T06:36

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащих, разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом ВСУ определила их блиндаж, в который периодически прятался личный состав во время работы БПЛА и артиллерии. На кадрах можно видеть работу оператора дрона, в результате чего был поражен вражеский блиндаж. По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки ликвидированы 144 района скопления живой силы и техники украинских военных, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, два самолета Су-25, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 беспилотников.

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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