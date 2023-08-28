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Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео
Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео - РИА Новости, 28.08.2023
Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео
Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:33
2023-08-28T06:33
2023-08-28T06:36
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащих, разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом ВСУ определила их блиндаж, в который периодически прятался личный состав во время работы БПЛА и артиллерии. На кадрах можно видеть работу оператора дрона, в результате чего был поражен вражеский блиндаж. По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки ликвидированы 144 района скопления живой силы и техники украинских военных, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, два самолета Су-25, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 беспилотников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео
Российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром с помощью FPV-дрона