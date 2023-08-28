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Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ - РИА Новости, 28.08.2023
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16:42 28.08.2023 (обновлено: 17:44 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/biolaboratorii-1892717600.html
Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ
Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ - РИА Новости, 28.08.2023
Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ
США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:42
2023-08-28T17:44
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". "После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла", — сказал собеседник издания.По его словам, США ведут разработки биологическое оружия, в том числе "нацеленного на определенные этнические группы". При этом американцы, как утверждает Шевцов, "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных. В то же время противодействие России, а именно "регулярная разъяснительная работа" об опасности таких программ, уже вынудила Вашингтон "более тщательно скрывать свои истинные цели"."Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", — заметил заместитель секретаря Совбеза.В Минобороны ранее заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что ведомство располагает сведениями о более чем 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. По его словам, Киев сотрудничает с Вашингтоном в работе с возбудителями сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
https://ria.ru/20230816/ssha-1890361287.html
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в мире, украина, сша, снг
В мире, Украина, США, СНГ
Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ

Шевцов: США после Украины усилили военно-биологические работы в СНГ

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".
"После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла", — сказал собеседник издания.
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По его словам, США ведут разработки биологическое оружия, в том числе "нацеленного на определенные этнические группы".
При этом американцы, как утверждает Шевцов, "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных. В то же время противодействие России, а именно "регулярная разъяснительная работа" об опасности таких программ, уже вынудила Вашингтон "более тщательно скрывать свои истинные цели".
«
"Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", — заметил заместитель секретаря Совбеза.
В Минобороны ранее заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что ведомство располагает сведениями о более чем 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. По его словам, Киев сотрудничает с Вашингтоном в работе с возбудителями сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
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