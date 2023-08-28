https://ria.ru/20230828/biolaboratorii-1892717600.html

Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ

Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ - РИА Новости, 28.08.2023

Совбез: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ

США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:42

2023-08-28T16:42

2023-08-28T17:44

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". "После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла", — сказал собеседник издания.По его словам, США ведут разработки биологическое оружия, в том числе "нацеленного на определенные этнические группы". При этом американцы, как утверждает Шевцов, "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных. В то же время противодействие России, а именно "регулярная разъяснительная работа" об опасности таких программ, уже вынудила Вашингтон "более тщательно скрывать свои истинные цели"."Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", — заметил заместитель секретаря Совбеза.В Минобороны ранее заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что ведомство располагает сведениями о более чем 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. По его словам, Киев сотрудничает с Вашингтоном в работе с возбудителями сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.

https://ria.ru/20230816/ssha-1890361287.html

https://ria.ru/20230818/biooruzhie-1890730978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, снг