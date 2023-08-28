https://ria.ru/20230828/binance-1892793714.html
Криптобиржа Binance может уйти из России, сообщили СМИ
Криптобиржа Binance может уйти из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
Криптобиржа Binance может уйти из России, сообщили СМИ
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance допустила полный уход из России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя криптобиржи. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:27
2023-08-28T22:27
2023-08-28T22:38
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance допустила полный уход из России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя криптобиржи."Рассматриваются все варианты, в том числе полный выход (из страны. — Прим. ред.)", — говорится в материале.По данным издания, Binance также запретила россиянам обменивать цифровые токены на любую валюту, кроме рубля. В апреле прошлого года биржа сообщила об ограничении услуг для российских пользователей после введения западных санкций.Binance — ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с множеством финансовых продуктов.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Криптобиржа Binance может уйти из России, сообщили СМИ
WSJ: криптобиржа Binance может уйти с российского рынка
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance допустила полный уход из России, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на неназванного представителя криптобиржи.
"Рассматриваются все варианты, в том числе полный выход (из страны. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
По данным издания, Binance также запретила россиянам обменивать цифровые токены на любую валюту, кроме рубля.
В апреле прошлого года биржа сообщила об ограничении услуг для российских пользователей после введения западных санкций.
Binance — ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с множеством финансовых продуктов.
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